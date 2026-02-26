Sénégal: Ramadan à Dakar - La Sonaged déploie un dispositif spécial de nettoyage nocturne

Malick Hane, délégué départemental de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged) à Dakar, détaille les mesures mises en œuvre pour faire face à ce pic nocturne lié à la rupture du jeûne. Joint au téléphone, il renseigne que la Sonaged a un programme structuré qui permet de remettre à niveau les places et artères très fréquentées à Dakar.

Selon lui, le dispositif fonctionne de 22 heures à 4 heures du matin, avec un suivi particulier des points chauds : marchés, corniche, rues commerçantes et lieux de rassemblement pour le « ndogou ». « Des agents dédiés sont mobilisés pour collecter sachets, gobelets, barquettes et autres déchets produits par les habitants afin de limiter la pollution et préserver la propreté de l'espace public », informe-t-il.

La Sonaged met également à la disposition des équipes les équipements nécessaires et un véhicule de collecte adapté dans les zones les plus fréquentées. « Nous avons pris toutes les dispositions, pour que le travail soit efficace et que les déchets soient traités rapidement », renseigne M. Hane.