Sénégal: Ramadan à Dakar - La Sonaged déploie un dispositif spécial de nettoyage nocturne

26 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Babacar Guèye Diop

Malick Hane, délégué départemental de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged) à Dakar, détaille les mesures mises en œuvre pour faire face à ce pic nocturne lié à la rupture du jeûne. Joint au téléphone, il renseigne que la Sonaged a un programme structuré qui permet de remettre à niveau les places et artères très fréquentées à Dakar.

Selon lui, le dispositif fonctionne de 22 heures à 4 heures du matin, avec un suivi particulier des points chauds : marchés, corniche, rues commerçantes et lieux de rassemblement pour le « ndogou ». « Des agents dédiés sont mobilisés pour collecter sachets, gobelets, barquettes et autres déchets produits par les habitants afin de limiter la pollution et préserver la propreté de l'espace public », informe-t-il.

La Sonaged met également à la disposition des équipes les équipements nécessaires et un véhicule de collecte adapté dans les zones les plus fréquentées. « Nous avons pris toutes les dispositions, pour que le travail soit efficace et que les déchets soient traités rapidement », renseigne M. Hane.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.