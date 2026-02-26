Afrique: La RDC accélère la dématérialisation du commerce extérieur en s'appuyant sur l'expertise de GAINDÉ 2000

Le Ministère du Commerce Extérieur a organisé, ce mardi 24 février 2026, une réunion technique stratégique axée sur le partage d'expériences entre le Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur de la RDC (SEGUCE-RDC) et le groupe GAINDÉ 2000. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre ambitieux de la dématérialisation totale des procédures d'importation, d'exportation et de transit des marchandises, une réforme clé pour la modernisation de l'économie congolaise.

Lancée officiellement le 29 décembre dernier par la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka, cette initiative gouvernementale vise deux objectifs majeurs : d'une part, réduire significativement les délais et les coûts liés aux opérations commerciales, et d'autre part, maximiser la collecte des recettes publiques en améliorant la transparence et en luttant contre la fraude.

La collaboration avec GAINDÉ, un partenaire de renommée internationale, est au cœur de cette stratégie. GAINDÉ a fait ses preuves en accompagnant avec succès la transformation numérique des procédures commerciales dans plusieurs pays africains, notamment au Sénégal, son pays d'origine, mais aussi au Burkina Faso, au Kenya, en Côte d'Ivoire, en Guinée Conakry et en Guinée Bissau. L'expertise de ce groupe dans la mise en place de guichets uniques et de plateformes de commerce électronique est considérée comme un atout majeur pour la RDC.

La réunion technique a permis aux équipes de SEGUCE-RDC de bénéficier directement de l'expérience de GAINDÉ. Les discussions ont porté sur les meilleures pratiques, les défis techniques et les solutions innovantes pour passer d'un système largement basé sur le papier à un écosystème entièrement numérique, fluide et sécurisé à travers le système ORBUS qui intègre tous ces services à valeur ajoutée.

Pour les opérateurs économiques congolais, cette réforme promet de simplifier considérablement les démarches administratives, d'accélérer le dédouanement des marchandises et d'accroître la prévisibilité des opérations commerciales. Pour l'État, elle représente une opportunité de renforcer le contrôle, d'optimiser les revenus douaniers et fiscaux, et d'améliorer le climat des affaires du pays.

Ce partenariat marque une étape décisive dans la volonté de la République Démocratique du Congo de se moderniser et de s'intégrer plus efficacement dans le commerce mondial, en tirant parti des technologies numériques pour stimuler sa croissance économique.

Il faut noter que cette réunion technique s'est tenue entre le Ministre du Commerce Extérieur, Julien Paluku, entouré des experts de la SEGUCE-RDC et Mamadou Fall du Guichet Unique Intégral du Sénégal ainsi qu'Ibrahima Nour Eddine Diagne, CEO de GAINDÉ, qui lui, intervenait par visioconférence .

Le Directeur Général de la SEGUCE-RDC, Yann Le Roux, a salué cette initiative, fruit de la diplomatie économique et commerciale que mène le Ministre de tutelle, conformément à la vision du Président de la République, Félix Tshisekedi.

Une seconde réunion a été annoncée dans un bref délai et à laquelle seront conviés le Ministre des Finances, les Directeurs Généraux de la DGDA, de la DGRAD, de l'OCC et autres.