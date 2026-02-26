Des personnes malintentionnées s'évertuent quelques jours à répandre des informations non-fondées faisant état de l'arrestation de la mise en résidence surveillée du Grand-Amiral à la retraite Baudouin Liwanga Mata Nyamunyobo. Pour ne pas laisser prospérer ces folles rumeurs, qui sont de nature à créer la psychose parmi ses proches et provoquer une tension inutile dans le pays, l'entourage de cet ancien Chef d'État-Major Général des FARDC est sorti de sa réserve pour apporter un démenti cinglant à cette fakenews, cela à travers un communiqué de presse dont une copie est parvenue à notre rédaction.

« Depuis quelques heures, circule sur les réseaux sociaux une vidéo du nommé Monsieur Pero Luwara affirmant que le Grand-Amiral Liwanga Mata Nyamunyobo Baudouin aurait été arrêté et placé sous résidence surveillée. Nous démentons en bloc ces allégations mensongères.

Le Grand Amiral Liwanga n'a jamais été arrêté, ni approché par aucun service de sécurité. Il est libre de tous ses mouvements et poursuit paisiblement sa vie de retraité », peut-on lire dans ce communiqué de démenti, dans lequel son entourage invite également l'opinion à ne pas se laisser manipulée par cette campagne d'intoxication contre le Grand-Amiral Liwanga.

« Le Grand Amiral Liwanga est un homme apolitique, profondément attaché à son pays. Il a servi sous le drapeau avec honneur et dignité, et il restera militaire jusqu'à la fin de sa vie. Son engagement et son intégrité ne peuvent être remis en cause.

Pour preuve, il se trouvait ce vendredi à Lubumbashi, voyageant aux alentours de 15 heures, par vol commercial CAA depuis l'aéroport de N'Djili, sous le regard des services de sécurité les mieux informés.

Nous appelons l'opinion publique à ne pas se laisser manipuler par des rumeurs malveillantes et invitons les détracteurs à respecter la dignité de notre Papa, le Grand-Amiral LIWANGA », a-t-on conclu.

Comme on le voit, les détracteurs du Grand-Amiral Liwanga Mata Nyamunyobo n'ont donc pas réussi à ébranler la tranquillité de ce grand officier retraité, âgé de 75 ans, qui ne s'est jamais mêlé de loin ou de près de la politique mais qui a servi loyalement son pays sous le drapeau durant plusieurs décennies.