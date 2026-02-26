Le Ministre d'État, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo, a échangé le 24 février 2026 dans son cabinet de travail, avec le caucus des députés nationaux de la province de Lomami. L'objectif de la rencontre était de renforcer la synergie entre le Gouvernement et les élus nationaux afin d'assurer le bon atterrissage du Programme de Développement Local des 145 Territoires (PDL-145T) dans les entités bénéficiaires.

Cette séance de travail s'inscrit dans la dynamique du suivi rapproché de ce programme structurant, initié par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et mis en oeuvre pour réduire les inégalités entre les milieux urbains et ruraux, à travers des investissements sociaux de base.

Les échanges avec le Ministre d'État ont porté sur l'état d'avancement des projets dans les territoires de Kamiji, Luilu, Kabinda, Ngandajika et Lubao. Un accent particulier a été mis sur les défis techniques, le suivi des chantiers, la coordination avec les acteurs et l'implication des députés nationaux dans le contrôle citoyen et la sensibilisation des populations bénéficiaires.

Une coordination renforcée pour accélérer les réalisations

La séance s'est tenue en présence de Jean Mabi Mulumba, Directeur Général du Bureau Central de Coordination (BCeCo), l'agence qui exécute le programme dans la province de la Lomami, et des représentants du Comité technique de Suivi du PDL-145 T (CTSP). Le Président du caucus des députés, Augustin Mulumba, a salué la qualité des échanges et réaffirmé l'engagement des élus : « Le Ministre d'État nous a rassurés de la volonté du Gouvernement de mener à bon port ce programme. En tant que députés, nous allons accompagner pleinement sa mise en oeuvre. Nous appelons la population à la vigilance et à la patience, car les efforts sont en cours pour que les projets aboutissent dans les meilleures conditions », a-t-il affirmé, à l'issue de la rencontre.

À travers cette série de consultations avec les caucus des députés, le Ministère du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, réaffirme son rôle stratégique de garant de la planification du développement à la base et consolide le partenariat Exécutif-Législatif pour assurer des résultats concrets et durables au bénéfice des populations.