Adolphe Muzito Fumutshi, Vice-Premier Ministre ayant le Budget dans ses attributions, a présidé, mardi 24 février, avec une forte délégation gouvernementale, une séance de travail consacrée à la mise en oeuvre du programme présidentiel de création d'emplois et de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, récemment adopté en Conseil des ministres.

Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de concrétisation du programme dénommé « Débout Jeunes Congolais », issu des recommandations de la Table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, convoquée et présidée par le Président de la République Félix Tshisekedi. La délégation comprenait le ministre d'État en charge de la Formation professionnelle, Marc Ekila Likombo, la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Micheline Ombae Kalama, ainsi que le ministre Justin Kalumba Mwana Ngongo. À l'issue des échanges, la délégation n'a pas caché sa satisfaction.

«Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons été satisfaits de nos discussions avec le Vice-Premier ministre, ministre du Budget, qui est très compétent en la matière et qui était bien entouré. Nous avons foi que ce programme va voir le jour et il va être opérationnalisé parce que la volonté politique est au zénith », a-t-il déclaré à la presse. Selon lui, ce programme traduit l'un des engagements majeurs du Chef de l'État visant la création massive d'emplois décents en faveur des jeunes Congolais. « Ce programme découle des recommandations de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes convoquée par le Président de la République. Il procède également de l'un de ses engagements de campagne, celui de créer de manière massive des emplois décents pour les jeunes», a expliqué Justin Kalumba, porte-parole de circonstance. Le programme repose sur trois axes principaux complémentaires :

- la formation professionnelle, destinée à renforcer les compétences et la qualification de la main-d'oeuvre ;

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

- le travail, l'emploi et l'égalité des chances, afin de garantir un accès équitable aux opportunités professionnelles ;

- l'entrepreneuriat, orienté vers le développement d'entreprises capables de générer des emplois durables.

Le programme s'appuie également sur deux piliers essentiels : la gouvernance et le financement. Le volet financement comprend notamment la contribution du budget de l'État ainsi que l'appui des partenaires techniques et financiers.

« C'est un programme ambitieux dont le financement est relativement élevé, mais raisonnable : 1,3 milliard de dollars sur six ans », a précisé Justin Kalumba.

Les discussions ont porté principalement sur les modalités de financement et sur la contribution que l'État pourrait mobiliser dans le cadre des prochains collectifs budgétaires afin d'assurer le démarrage effectif des activités prévues. Le coût global du programme, estimé à 1,3 milliard de dollars sur six ans, sera couvert par plusieurs sources, notamment le budget de l'État, les contributions des partenaires au développement ainsi que des financements sous forme de crédits accordés par certains organismes publics.

«Et donc il est question de voir, ou il était question de voir, dans la perspective de ces collectifs budgétaires qui s'annoncent, qu'est-ce que le gouvernement, ou disons l'État congolais, va prendre comme portion de financement à sa charge. Et comme l'État doit apprécier par l'exemple, nous avons convenu d'une portion ... Alors, le deuxième sous-pied, ça sera l'annulation ou la coalition des bailleurs, nos partenaires au développement. Et ça, nous verrons avec d'autres ministre », a-t-il ajouté. À l'issue de la réunion, la délégation gouvernementale a exprimé sa confiance quant à l'opérationnalisation prochaine de ce programme porté par une volonté politique affirmée du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination de la Première Ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka pour l'amélioration des perspectives d'emploi pour la Jeunesse Congolaise.