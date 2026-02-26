Sénégal: Des ponctions sur les salaires des enseignants et d'autres sujets au menu des quotidiens

Dakar — Des ponctions sur les salaires des enseignants et les "orientations" du chef de l'Etat dans les domaines de la protection civile, la mobilité et la valorisation du patrimoine historique national sont entre autres sujets abordés par les quotidiens reçus, jeudi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

"La tension est brusquement montée d'un cran dans le secteur de l'éducation. Ce mercredi, à l'ouverture de la plateforme eSolde, de nombreux enseignants grévistes ont découvert avec stupeur d'importantes retenues sur leurs salaires du mois de février", rapporte L'As qui affiche à la Une : "l'Etat serre la vis".

Le journal, citant plusieurs sources syndicales, signale que "les ponctions pour faits de grève s'élèveraient à des montants compris entre 100 000 et 200 000 F CFA. Des sommes jugées +drastiques+ par les intéressés, qui affirment ne pas s'attendre à un impact financier d'une telle ampleur".

"Ponctions pur fait de grève, les enseignants signent toutes leurs armes", selon Le Quotidien.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Alors que les acteurs du système éducatif espéraient un dénouement par le dialogue, la publication des bulletins de salaire de février 2026 a agi comme une douche froide. Les enseignants grévistes ont constaté des retenues sur salaires d'une ampleur inédite, menaçant de rompre le climat social déjà fragile", écrit la publication.

"L'Etat ponctionne les enseignants grévistes", titre WalfQuotidien.

"C'est une décision qui fait déjà grincer des dents chez les enseignants ayant vu l'Etat ponctionner leurs salaires. La raison de la colère des autorités, ce sont les grèves observées par les concernés", note Walf.

Selon le journal, "la soustraction effectuée sur les salaires des concernés correspond aux jours de débrayage observés lors des récents mouvements d'humeur entre janvier et février. (...) la ponction des salaires touche aussi certaines indemnités octroyées aux enseignants".

Pour WalfQuotidien, "la mesure des autorités de ponctionner les salaires des enseignants montre le durcissement de la position de l'Etat face aux syndicats d'enseignants"'.

Dans le secteur de l'éducation toujours, Sud Quotidien signale que "face à la recrudescence d'actes violents et d'intrusions dans certains collèges de Dakar-Plateau, le ministère de l'Éducation nationale affiche sa détermination".

"Dans un communiqué publié hier, mercredi 25 février, il annonce des mesures de sécurisation renforcées de poursuites judiciaires systématiques contre les élèves impliqués et des sanctions administratives", rapporte le journal.

Sud met également en exergue la "promotion des mécanismes de contrôle parlementaire" et note que "le régime Diomaye-Sonko imprime sa marque".

"Depuis l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, l'exécutif affiche une volonté de renforcer les mécanismes de contrôle parlementaire et de rationaliser l'action gouvernementale. A travers la régularité des séances de questions d'actualité et les réponses aux questions écrites des députés, le régime en place tente d'installer des standards de gouvernance présentés comme conformes à ses engagements de campagne et distincts de la période Macky Sall", écrit le journal.

Le Soleil se fait l'écho des "orientations" du chef de l'Etat dans les domaines de la protection civile, la mobilité et la valorisation du patrimoine historique national.

"Pour prévenir les risques d'incendies, d'accidents, entre autres, le chef de l'État a proposé, hier en Conseil des ministres, de développer une culture nationale de protection civile", rapporte le journal, soulignant que le président de la République a invité le gouvernement à "développer une stratégie d'élargissement et de préservation des sites, monuments historiques et biens nationaux classés, notamment au Patrimoine mondial de l'Unesco".

Le président de la République a également rappelé au gouvernement que "la mobilité, dans la sécurité, des personnes et des biens, est une priorité du Projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère, et demeure un accélérateur du développement économique et social".