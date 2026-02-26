Sénégal: Dakar lance son premier appel public à l'épargne de l'année, 200 milliards de francs CFA ciblés

Dakar — Le Sénégal va lancer jeudi son premier appel public à l'épargne (APE) de l'année 2026, une émission obligataire d'un montant de 200 milliards de francs CFA, annonce le ministère des Finances et du Budget.

Dans un communiqué parvenu à l'APS, il précise que cette opération, "arrangée par la société de gestion et d'intermédiation Invictus Capital & Finance", s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme et du Plan de financement de l'État pour l'année 2026.

La période de souscription de cette opération, qui "contribue également à l'approfondissement du marché financier régional, est fixée du 26 février au 19 mars 2026".

Les ressources mobilisées "contribueront au financement des besoins budgétaires de l'État pour l'exercice 2026, conformément à l'autorisation parlementaire prévue par la loi de finances initiale, et à l'accompagnement des priorités économiques et sociales inscrites dans l'Agenda national de transformation", explique le communiqué.

Il ajoute que l'État du Sénégal "compte sur l'engagement constant de ses citoyens, des investisseurs institutionnels et de l'ensemble de ses partenaires pour faire de cette opération un succès collectif".