Sénégal: Le nom du DTN de football connu au plus tard le 15 mars (FSF)

Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF) annonce qu'elle va désigner un directeur technique national (DTN) au plus tard le 15 mars, soulignant qu'à l'issue de l'examen des dossiers recevables, "cinq profils ont été retenus et seront auditionnés lors de la phase suivante du processus".

La FSF avait lancé, en décembre dernier, le processus de sélection relatif aux postes de directeur technique national (DTN), de sélectionneurs nationaux et de Team Managers.

Dans son communiqué parvenu jeudi à l'PS, elle informe avoir reçu 38 candidatures, issues de treize 13 nationalités différentes, dont une candidature féminine et dix candidatures sénégalaises.

L'instance dirigeante du football a précisé que seules les candidatures soumises conformément à la procédure officielle et dans les délais impartis ont été prises en compte et traitées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a ajouté que le traitement des candidatures relatives aux autres postes (sélectionneurs et team managers) interviendra ultérieurement, après la nomination du directeur technique national, afin de garantir la cohérence et l'efficacité de l'organisation technique nationale.

Le technicien sénégalais Mayacine Mar occupait le poste de DTN, de 2012 à 2025.

A la tête de la direction technique national du Sénégal, l'ancien professeur à l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport (INSEPS) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar avait supervisé la politique technique de la Fédération sénégalaise de football (FSF), la gestion des équipes nationales et le développement du football sénégalais.

Ancien entraîneur de l'US Gorée, du Dial Diop, du Port et de la Jeanne d'Arc de Dakar, Mayacine Mar, instructeur élite de la Confédération africaine de football (CAF) et de la FIFA, a été nommé conseiller du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall.