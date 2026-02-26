Sénégal: Pomme de terre - Des associations de maraîchers veulent une suspension immédiate de la commercialisation par les agrobusiness

Kayar — Des associations d'horticulteurs de la zone des Niayes invitent l'Etat à suspendre dès à présent la commercialisation de pomme de terre par les acteurs de l'agrobusiness, au lieu d'attendre le 28 février prochain, pour aider les petits producteurs à écouler leur récolte.

Ils intervenaient lors d'un un point de presse tenu mercredi à Kayar, au cours duquel les associations concernées ont plaidé la suspension de la vente de pommes de terre par les industriels soit décidée dès à présent, au lieu d'attendre jusqu'au samedi 28 février, tel qu'annoncé par le ministère de tutelle.

Dans sa lettre circulaire datée du 25 février 2026, le ministre de l'Industrie et du Commerce annonce la suspension de la commercialisation de la pomme de terre par les agro-industries, à compter du 28 février 2026, jusqu'à nouvel ordre, afin de garantir une meilleure régulation du marché.

"Nous avons constaté qu'après plusieurs réunions au niveau de l'Agence de régulation des marchés, [il avait été arrêté que] dès le 15 février, les agrobusiness [allaient] se retirer du marché, pour permettre aux petits producteurs d'écouler leur production", a affirmé Mbaye Ndoye, président de l'Association des producteurs maraîchers de Kayar (APMK).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Au niveau de cette plateforme, vous voyez qu'il y a beaucoup de pomme de terre en souffrance, [...], partout où vous allez au niveau de la zone des Niayes, nous n'avons pas vu de preneur", a soutenu Mbaye Ndoye.

Il a fait état d'une "menace" qui pèse sur les horticulteurs, de la part des institutions financières auprès desquelles ils ont contracté des prêts, en cas de mévente.

"Que l'Etat nous vienne en aide, [en arrêtant tout de suite la commercialisation de] ces agrobusiness qui ont des chambres froides de stockage, pour nous permettre d'écouler notre production", a-t-il plaidé.

Les associations de maraîchers de la zone des Niayes avaient lancé le même appel mardi à Notto Gouye Diama.