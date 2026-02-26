Afrique: Ligue des champions 2025-2026 - Cinq internationaux sénégalais qualifiés pour les huitièmes de finale

Dakar — Les internationaux sénégalais Ibrahim Mbaye, Ismail Jakobs, Pape Matar Sarr, Mamadou Sarr et Nicolas Jackson se sont qualifiés avec leur club respectif pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions européenne 2025-2026.

Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur), Mamadou Sarr (Chelsea FC) et Nicolas Jackson (Bayern Munich) avaient déjà validé leur qualification en terminant dans le top 8 de la phase de ligue.

Le classement des huit premières équipes s'établit comme suit : Arsenal FC (1er), Bayern Munich (2e), Liverpool FC (3e), Tottenham Hotspur (4e), FC Barcelona (5e), Chelsea FC (6e), Sporting CP (7e) et Manchester City FC (8e).

Ibrahim Mbaye, avec le Paris Saint-Germain (PSG), et Ismail Jakobs, de Galatasaray SK, se sont qualifiés mercredi à l'issue des matchs de barrages de la phase à élimination directe.

Le PSG a éliminé (5-4, score cumulé) l'AS Monaco de Lamine Camara et Krépin Diatta (blessé).

Galatasaray SK est venu à bout de la Juventus FC à l'issue de deux matchs spectaculaires.

Les Turcs s'étaient déjà imposés 5-2 à l'aller, avant de s'incliner 3-0 au retour.

Le score cumulé des deux rencontres a conduit les deux formations en prolongation, à l'issue desquelles Galatasaray s'est finalement qualifié pour le tour suivant grâce à un but de son attaquant nigérian Victor Osimhen.

Les autres équipes également qualifiées à l'issue des barrages sont FK Bodø/Glimt, qui a éliminé le finaliste de l'année dernière, l'Inter Milan.

L'Atlético Madrid, le Real Madrid, Newcastle United, Atalanta BC et le Bayer 04 Leverkusen sont les autres équipes qualifiées.

Ces huit équipes, vainqueurs des barrages, rejoignent les huit premières de la phase de ligue pour le tirage au sort des huitièmes de finale.

Les huit premières équipes seront têtes de série lors de ce tirage.

Le tirage au sort des huitièmes de finale, des quarts et des demi-finales de la Ligue des champions est prévu vendredi à 11h GMT, en direct sur le site internet de l'UEFA.