Sénégal: La pièce théâtrale 'Janax yi ak nit ñi' sensibilise sur 'les risques sanitaires et agricoles liés aux rongeurs'

Dakar — L'Institut de recherche pour le développement (IRD) annonce avoir lancé une tournée nationale du spectacle intitulée "Janax yi ak nit ñi" (Des rongeurs et des humains), une pièce de théâtre qui sensibilise sur "les risques sanitaires et agricoles liés aux rongeurs, mêlant humour, émotion et situations du quotidien".

La tournée est organisée en partenariat avec le Haut Conseil national de la Sécurité sanitaire One Health, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), la Compagnie Gratte Noyau, KB Ingénierie Consulting Sénégal et le Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose.

Après "le succès" de l'avant-première qui a eu lieu au centre culturel régional Blaise Senghor à Dakar, le spectacle sera accueilli à Saint-Louis, Kolda, Banjul, Podor, Louga, Kédougou, Tambacounda, entre autres localités, du 24 février au 26 avril, indique-t-on dans un communiqué reçu des services de l'ambassade de France à Dakar.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La même source souligne que "parmi les temps forts" de cette tournée, il est prévu "une représentation exceptionnelle" au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, le 11 mars, pour offrir "une visibilité nationale au projet et un espace d'échanges avec le grand public et les décideurs".

"Face à des risques sanitaires et agricoles souvent méconnus du grand public, placer la recherche scientifique au service de la création artistique constitue un moyen de sensibiliser de nouveaux publics", souligne-t-on dans le document.

"Un enjeu majeur de santé publique"

Le texte note que "c'est dans cette perspective qu'est née Janax yi ak nit ñi (Des rongeurs et des humains), une pièce de théâtre issue d'un dialogue étroit entre chercheurs et artistes".

Il rappelle qu'au Sénégal et plus largement en Afrique de l'Ouest, "certaines espèces de rongeurs sont à la fois réservoirs de maladies zoonotiques (transmissibles de l'animal à l'humain) et responsables de dégâts agricoles importants, fragilisant les moyens de subsistance des populations rurales et la sécurité alimentaire".

Selon le texte, "comprendre leurs dynamiques, leurs interactions avec les milieux et les pratiques humaines est un enjeu majeur de santé publique".

Le document explique que "la pièce s'appuie sur plusieurs programmes et réseaux scientifiques de référence, BIOPASS, ObsMICE, WAN@BI et AfriCam/PREZODE, inscrits dans l'approche Une seule santé (One Health), qui reconnaît l'interdépendance entre santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes".

Pour les auteurs de la pièce théâtrale, "en mettant ces enjeux en récit, Janax yi ak nit ñi propose une autre manière d'aborder des questions complexes, sensibles et parfois anxiogènes".

L'oeuvre jouée en wolof, avec une voix-off en français, "mêle situations du quotidien, humour et émotion pour sensibiliser aux risques sanitaires et agricoles liés aux rongeurs, sans discours moralisateur".

Cette création itinérante sera jouée à 13 reprises au Sénégal, "au plus près des territoires concernés, afin de susciter échanges, questionnements et discussions entre citoyens, chercheurs et acteurs locaux".

Les organisateurs soulignent que "chaque représentation est conçue comme un temps de rencontre, permettant d'aborder les pratiques de prévention, les perceptions locales du risque et les solutions adaptées aux réalités des communautés".