Congo-Kinshasa: Le Gouvernement disponibilise les bulletins pour l'année scolaire 2025-2026

Après plusieurs années scolaires, le gouvernement dote les 60 provinces éducationnelles des bulletins cartonnés.

Lors de la clôture de l'atelier sur la modernisation de gestion des données de l'Examen d'État, mercredi 25 février à Kinshasa, la ministre d'État à l'Education nationale, Raïssa Malu a remis de manière symbolique aux Inspecteurs principaux provinciaux des lots de ces bulletins de l'année scolaire 2025-2026.

Ces bulletins sont fins prêts pour les cycles préscolaire (couleur rose), le primaire (couleur verte), le secondaire (couleur bleue) et le terminal (couleur blanche).

L'inspecteur général de l'Education nationale explique la qualité de ces documents scolaires importants à travers leurs couleurs respectives.

L'inspecteur général de l'Education recommande également la gestion orthodoxe de ces documents.

Ce sera une première depuis des décennies, où il était improbable que les élèves reçoivent leurs bulletins à la clôture de l'année scolaire.

Des sources proches du ministère de l'Education nationale attribué cette léthargie à la lourdeur de passation des marchés publics, après avoir permis à l'État congolais d'économiser plus de 20 millions de dollars au cours de l'année 2024-2025, en ouvrant le marché à tous les fournisseurs.

Pour sa part, le porte-parole de la Synergie des syndicats des enseignants salue cette action qui, selon lui, permettre aux enseignants d'effectuer correctement leur travail de pondération de maxima.

Durant des années scolaires passées, le ministère de l'Education nationale distribuait aux établissements scolaires des bulletins provisoires pour ne pas entraver la poursuite scolaire, l'inscription des enfants dans d'autres établissements ou leur certification.