Sénégal: Commerce extérieur - La compétitivité du Sénégal progresse de 1,2 % en 2025

À la clôture de l'année 2025, le commerce extérieur sénégalais offre un visage à double lecture. D'un côté, une hausse mensuelle des prix, tant à l'importation qu'à l'exportation, et de l'autre, des évolutions annuelles divergentes qui rappellent la fragilité des équilibres commerciaux.

Dans sa note sur les indices mensuels des valeurs unitaires (base 100 en 2014), l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) met en lumière une progression des prix à l'importation de 1,2 % en décembre, tandis que ceux à l'exportation augmentent de 1,5 % sur la même période. Cette poussée mensuelle à l'importation s'explique principalement par le renchérissement des produits minéraux (+1,7 point) et des métaux communs (+0,3 point).

Les produits sous-jacents, moins volatils, progressent de 1,7 %, traduisant une tendance de fond plutôt qu'un simple à-coup conjoncturel. À l'inverse, certains produits volatils, tels que les insecticides, reculent de 0,8 %, atténuant partiellement la hausse globale. Cependant, si l'on adopte une perspective annuelle, le tableau se nuance : les prix à l'importation affichent une baisse de 3,3 % par rapport à décembre 2024, avec un repli cumulé de 3,6 % sur l'ensemble de l'année.