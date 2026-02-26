Sénégal: Marché financier - Le Sénégal lance un emprunt obligataire de 200 milliards de FCFA

26 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Gueye

L'État du Sénégal ouvre son premier Appel public à l'épargne (Ape) de l'année 2026, à travers une émission obligataire d'un montant cible de 200 milliards de FCfa, a-t-on appris d'une source officielle.

L'opération démarre ce 26 février 2026 et s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme ainsi que du Plan de financement de l'État pour l'exercice en cours.

Elle est arrangée par la société de gestion et d'intermédiation Invictus Capital & Finance, d'après le ministère des Finances et du Budget, qui précise que la période de souscription est fixée du 26 février au 19 mars 2026.

Les ressources mobilisées serviront à couvrir les besoins budgétaires prévus dans la Loi de finances initiale 2026, conformément à l'autorisation parlementaire, et à soutenir les priorités économiques et sociales inscrites dans l'agenda national de transformation.

À travers cette opération, les autorités entendent également contribuer à l'approfondissement du marché financier sous-régional, tout en consolidant la participation des investisseurs institutionnels et des épargnants nationaux au financement de l'économie.

L'État du Sénégal appelle ainsi à « l'engagement constant de ses citoyens, des investisseurs institutionnels et de l'ensemble de ses partenaires » pour assurer le succès de cette levée de fonds, présentée comme un levier clé du financement public en 2026.

