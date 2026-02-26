Sénégal: Ramadan à « Massalikoul Jinaan » - Le temps de la chaîne de solidarité et de la spiritualité

Au coeur de la capitale sénégalaise, la Grande mosquée Massalikoul Jinaan vit au rythme du Ramadan. Entre récitations de «xassaïdes», affluence massive des «dahiras» et organisation millimétrée du «ndogou» (rupture de jeûne), le sanctuaire mouride se transforme en véritable cité spirituelle où la foi s'exprime par le service et la solidarité.

Moderne par ses lignes, imposante par ses dimensions, la majestueuse mosquée «Massalikoul Jinaan» de Dakar, éclatante par ses marbres, constitue un symbole vivant de la communauté mouride. En ce mois béni de Ramadan, le lieu de culte baigne dans une ferveur particulière. Dès que l'on franchit l'un des portails monumentaux, l'atmosphère change. Le tumulte urbain laisse place au recueillement. Sur la vaste esplanade, des cercles se forment.

Les «dahiras» venus des différents quartiers de Dakar s'éparpillent méthodiquement, occupant l'espace dans une harmonie presque chorégraphiée. D'un bout à l'autre, la déclamation des «xassaïdes», ces recueils de poèmes de Cheikh Ahmadou Bamba dédiés au Prophète, résonne avec une modulation maîtrisée. Les voix, tantôt élevées, tantôt abaissées, s'équilibrent dans une unité sonore saisissante. Ahmadou Seck, disciple fervent, a fait de ce rendez-vous dominical un engagement immuable.

«Chaque dimanche, je viens avec mes condisciples pour réciter les "xassaïdes", vulgariser les enseignements du Cheikh et approfondir notre connaissance du Coran. Ici, on se ressource spirituellement», confie-t-il.

À quelques mètres, Khadija Kébé, membre du «dahira» Mame Diarra de Dakar, insiste sur la dimension pédagogique et communautaire de ces rassemblements. «Nous nous réunissons chaque week-end pour apprendre les principes et fondements religieux. Toutes les femmes que vous voyez ici sont engagées dans l'apprentissage et la transmission de la vie et des préceptes du Cheikh», explique-t-elle. À l'approche de la rupture du jeûne, la physionomie de l'esplanade change progressivement.

Les tapis sont alignés. Devant chaque place, du pain, des dattes, de l'eau et des boissons sont disposés avec minutie. Rien n'est laissé au hasard. Au service de cette organisation, le «Dahiratoul Khidma Massalikoul Jinaan» mobilise des centaines de bénévoles. Coeur battant du mouridisme «Nous avons une répartition claire des tâches. Chaque section sait ce qu'elle doit faire. Nous restons jusque tard dans la nuit pour que tout soit propre et prêt pour le lendemain», explique Soxna Aminata Kébé, affairée à positionner les tasses.

Moustapha Fall, fidèle régulier, salue la qualité du dispositif. «Ici, l'organisation est méticuleuse. On est bien traité et tout est prévu pour faire une bonne rupture. Ce n'est pas anodin, c'est conforme aux recommandations du Cheikh d'assister solidairement les musulmans», souligne-t-il. Derrière cette mécanique bien huilée se cache une structuration interne articulée autour de commissions spécialisées. Abdou Khadre Fall, chargé de la supervision des services, détaille le fonctionnement, soulignant qu'avant le Ramadan, différentes commissions sont mises en place. Chaque commission prend les dispositions logistiques nécessaires et remonte les besoins pour atteindre les objectifs fixés, d'après lui.

À l'en croire, entre 2300 et 2500 fidèles sont accueillis du lundi au jeudi ; le pic est atteint entre vendredi et dimanche avec au minimum 15.000 fidèles. Une telle organisation implique des moyens financiers importants. «L'année dernière, le budget tournait autour de 76 millions de FCfa. Cette année, il pourrait atteindre 80 millions ou plus», indique-t-il. Coordonnateur de la commission culturelle, Serigne Issa Guèye rappelle que Massalikoul Jinaan est avant tout un lieu de ralliement.

«Le dimanche est le jour de rassemblement de tous les "dahiras" de Dakar», explique-t-il. Le coordonnateur s'occupe aussi des thématiques des différentes causeries. Le choix se fait selon les problèmes sociaux, qui interpellent le musulman au quotidien. À Massalikoul Jinaan, le Ramadan dépasse la simple observance du jeûne. Il devient une expérience collective où la spiritualité se conjugue à l'organisation, où la foi se traduit par le service, et où la solidarité prend corps dans chaque geste. Ici, la ferveur n'est ni slogan ni promesse sans lendemain. Elle se vit, s'organise et se transmet, jour après jour, tout au long du mois béni.