Togo: Pouvoir d'achat - Des signaux encourageants

26 Février 2026
Togonews (Lomé)

Sur les marchés et dans les commerces de proximité, la question revient comme un leitmotiv : les dépenses du quotidien restent-elles supportables ?

Selon Eco & Finances de ce jeudi, les données économiques récentes et les actions publiques engagées dans plusieurs secteurs clés dessinent une tendance globalement rassurante pour les ménages.

Sans verser dans l'optimisme béat, le tableau d'ensemble suggère que les efforts de stabilisation commencent à produire leurs effets, même si, sur le terrain, la prudence reste de mise pour de nombreuses familles.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.