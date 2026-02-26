Afrique: Le pays accueille deux compétitions internationales de handball

26 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo s'apprête à vivre un mois d'avril passionnant sur le plan sportif. Le pays accueillera deux compétitions internationales de handball, faisant de Lomé un centre incontournable du sport africain.

En partenariat avec l'IHF et la Confédération africaine de handball, le Togo organisera d'abord l'IHF Trophy Cadets (U18) & Juniors (U20), réunissant huit nations ouest-africaines dont le Bénin, le Nigeria et le Ghana -- une vitrine idéale pour les futurs talents du continent.

Puis du 24 au 27 avril, place à la grande première : la CAN de Beach Handball Seniors. Douze nations, dont l'Algérie, l'Égypte, le Maroc et la Côte d'Ivoire, s'affronteront sur les plages togolaises dans une atmosphère mêlant sport, musique et gastronomie.

Pour la Fédération de handball, l'enjeu dépasse le cadre sportif. Il s'agit de positionner le Togo comme une destination de référence du tourisme sportif africain et d'inspirer une nouvelle génération de handballeurs.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.