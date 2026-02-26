Sénégal: Une population active majoritairement urbaine, jeune et faiblement qualifiée en 2024

En 2024, la population en âge de travailler, définie comme les personnes de 15 ans ou plus, représente 58,4 % de la population totale du Sénégal. La répartition selon le milieu de résidence révèle une nette prédominance des zones urbaines, qui concentrent 60,1 % de cette population, contre 39,9 % en milieu rural.

Cette configuration reflète une urbanisation croissante et l'attractivité persistante des centres urbains, moteurs de l'activité économique. La région de Dakar illustre particulièrement cette dynamique. Véritable pôle d'attraction pour les personnes en quête d'emploi, elle concentre à elle seule une part significative du tissu économique national. Selon les résultats du dernier Recensement général des entreprises (Rge 2016), près de 40 % des unités économiques du pays y sont implantées.

Au-delà de sa localisation géographique, la population en âge de travailler se caractérise par sa jeunesse et une légère prédominance féminine. En 2024, les femmes représentent 50,5 % de cette population, contre 49,5 % pour les hommes. Les jeunes constituent une part importante, avec 58 % de personnes considérées comme jeunes, tandis que 34,6 % ont moins de 25 ans révolus.

Toutefois, cette structure démographique s'accompagne de faibles niveaux d'instruction, soulevant des enjeux majeurs pour le marché du travail. Plus de la moitié de la population en âge de travailler (57,2 %) n'a jamais fréquenté l'école. Parmi ceux ayant eu accès à l'éducation, la grande majorité (93,2 %) n'a pas dépassé le niveau secondaire. Seule une minorité, estimée à 6,8 %, a atteint le niveau de l'enseignement supérieur.

Ce profil met en évidence un déficit de qualification qui constitue un défi important pour l'insertion professionnelle, la compétitivité de l'économie et l'amélioration de la productivité. Il souligne également la nécessité de renforcer les politiques d'éducation, de formation professionnelle et de développement des compétences, afin de mieux tirer parti du potentiel démographique du pays.