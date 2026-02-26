Le Mécanisme de financement des infrastructures africaines a été lancé pour renforcer la souveraineté financière continentale

Le lancement du Troisième Dialogue Présidentiel de Haut niveau de l’Alliance des Institutions Financières Multilatérales Africaines (AAMFI), organisé en marge du 39e Sommet de l’Union africaine sur le thème : « Renforcer l’architecture financière de l’Afrique pour financer l’Agenda 2063. »

Les Chefs d'État et de gouvernement africains ont officiellement lancé le 14 février 2025, le Mécanisme de financement des infrastructures africaines (AIFF), une plateforme coordonnée et pilotée par l'Afrique, conçue pour accélérer la préparation et la facilitation du financement des projets d'infrastructure transfrontaliers prioritaires alignés sur l'Agenda 2063.

Le lancement a eu lieu lors du Troisième Dialogue Présidentiel de Haut niveau de l'Alliance des Institutions Financières Multilatérales Africaines (AAMFI), organisé en marge du 39e Sommet de l'Union africaine sur le thème : « Renforcer l'architecture financière de l'Afrique pour financer l'Agenda 2063. »

Tenu sous le patronage de S.E. John Dramani Mahama, Président de la République du Ghana et Champion de l'Union africaine pour les institutions financières de l'UA, le Dialogue a permis de renforcer l'engagement de l'Afrique à traduire la souveraineté financière en mécanismes opérationnels capables de mobiliser des capitaux à long terme à grande échelle.

L'Agenda 2063 continue de faire face à des contraintes de financement dues à la fragmentation des marchés des capitaux, à l'augmentation des primes du coût du capital, à un financement limité à long terme et à une dépendance persistante à l'égard de systèmes financiers extérieurs qui ne reflètent pas pleinement les réalités de l'Afrique en matière de développement. Dans ce contexte, les dirigeants africains ont souligné la nécessité de renforcer les institutions financières multilatérales africaines (AMFI) existantes tout en accélérant la mise en place opérationnelle des institutions financières de l'Union africaine.

« L'Afrique dispose de réserves de capitaux nationaux dépassant 2 500 milliards de dollars US », a déclaré le Président Mahama. « Le défi n'est pas la disponibilité des capitaux, mais la manière dont nous les déployons intentionnellement dans les infrastructures, l'industrialisation et la création d'emplois pour réaliser l'Agenda 2063 et la Zone de libre-échange continentale africaine. »

Il a souligné l'importance de réduire la dépendance à l'égard de systèmes de financement fragmentés qui évaluent à tort le risque de l'Afrique et a appelé à une architecture financière continentale cohérente capable de financer durablement le développement de l'Afrique.

Représentant la Commission de l'Union africaine, S.E. Mme Francisca Tatchouop Belobe, Commissaire pour le développement économique, le commerce, le tourisme, l'industrie et les minéraux, a réaffirmé l'engagement de l'UA à renforcer la coordination financière continentale :

« Le lancement de l'AIFF est une démonstration puissante de ce qui peut être réalisé lorsque la volonté politique et la coordination institutionnelle convergent. Nous sommes convaincus que ce mécanisme contribuera de manière significative à combler le déficit de financement des infrastructures de l'Afrique, estimé à environ 221 milliards de dollars par an sur la période 2023-2030. »

Prononçant l'allocution d'ouverture, Samaila Zubairu, Président et Directeur général d'Africa Finance Corporation et Président sortant de l'AAMFI, a insisté sur l'importance d'un déploiement coordonné des capitaux africains :

« L'Alliance des institutions financières multilatérales africaines représente plus de 70 milliards de dollars en bilans, travaillant ensemble pour combler les lacunes de l'Afrique en matière de commerce, d'investissement et de financement du développement. Notre action collective est essentielle pour mobiliser les ressources nécessaires à la mise en place d'infrastructures transformatrices et à l'intégration régionale ».

Il a souligné que les ambitions de développement de l'Afrique nécessitent une mobilisation de capitaux à grande échelle, un alignement institutionnel et une mobilisation disciplinée des capitaux afin de combler les lacunes en matière de financement des infrastructures et de l'industrie.

Dr George Elombi, Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque a souligné :

« Le Mécanisme de financement des infrastructures africaines a été conçu pour remédier à l'obstacle le plus persistant à la réalisation des infrastructures en Afrique : le décalage entre l'approbation politique et l'exécution financière. Trop de projets sont bloqués non pas parce qu'ils manquent de pertinence, mais parce qu'ils sont inadéquatement préparés, mal structurés ou mal alignés sur les exigences du capital à long terme. Les institutions financières multilatérales africaines comprennent le risque africain, les marchés africains et les réalités africaines en matière développement. En mettant en commun l'expertise, les bilans et les cadres de gestion des risques, le Mécanisme fait passer l'Afrique d'interventions fragmentées à un système cohérent capable de mobiliser des capitaux à grande échelle ».

Dr Corneille Karekezi, PDG d'Africa Reinsurance Corporation et futur président de l'AAMFI, a insisté sur la collaboration institutionnelle :

« Le financement du développement de l'Afrique doit être ancré dans la collaboration et l'innovation. En partageant stratégiquement les risques, en renforçant nos institutions et en mobilisant les capitaux nationaux et privés, nous pouvons construire un écosystème financier résilient capable de fournir des infrastructures transformatrices et une croissance industrielle à travers tout le continent ».

Le Dialogue a souligné que, si l'engagement politique en faveur des infrastructures reste fort, les projets se heurtent souvent à des contraintes dès les premiers stades de leur préparation. Le financement limité de la préparation des projets, la fragmentation des politiques régionales et l'insuffisance de la coordination ont été cités comme des défis majeurs.

L'un des temps forts du Dialogue a été le lancement officiel du Mécanisme de financement des infrastructures africaines (AIFF).

Créé dans le cadre d'un accord de coopération entre l'AUDA-NEPAD et l'AAMFI, l'AIFF offre un mécanisme de coordination structuré, piloté par l'Afrique, afin d'accélérer la préparation des projets et de faciliter un engagement indicatif et non contraignant sur le financement des infrastructures prioritaires, conformément à l'Agenda 2063.

Témoignant une fois de plus de la dynamique en faveur du renforcement de l'architecture financière africaine, le Dialogue s'est conclu par le dépôt symbolique de l'instrument de ratification du Protocole et des Statuts du Fonds monétaire africain (FMA) par la République du Cameroun.

Ce jalon renforce les efforts continus de l'Afrique pour rendre opérationnelles les principales institutions financières de l'Union africaine visant à promouvoir la stabilité macroéconomique, à fournir un soutien à la balance des paiements et à renforcer la coopération monétaire et financière entre les États membres de l'Union africaine.

À propos de l'Alliance des Institutions Financières Multilatérales Africaines (AAMFI)

L'Alliance des institutions financières multilatérales africaines (AAMFI), également connue sous le nom d'Africa Club, est une coalition d'institutions financières multilatérales contrôlées et détenues par des Africains, lancée en février 2024 en collaboration avec la Commission de l'Union africaine.

L'Alliance réunit douze institutions représentant un bilan combiné de plus de 70 milliards de dollars US.

L'AAMFI promeut la coordination, l'action collective et le plaidoyer unifié pour mobiliser les capitaux africains, renforcer l'architecture financière du continent et soutenir le développement durable et l'intégration régionale conformément à l'Agenda 2063.