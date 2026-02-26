Congo-Kinshasa: Commission Vérité et Réconciliation - Dodo Kamba conditionne toute rencontre avec l'AFC/M23 à l'aval du Chef de l'État

Dans le cadre des consultations menées par le Conseil interreligieux congolais (CIC) pour la mise en œuvre d'une Commission Vérité et Réconciliation (CVR), l'archevêque Dodo Kamba a rencontré ce mercredi 25 février les responsables du parti politique NOGEC. Au cœur des échanges : la méthodologie de dialogue avec les groupes armés.

« Pas de contact sans autorisation »

Interrogé sur l'éventualité d'un déplacement à Goma pour échanger avec les belligérants, notamment les rebelles de l'AFC/M23, archevêque Dodo Kamba a tenu à clarifier sa position. S'il reconnaît que le travail de la CVR implique d'écouter toutes les parties au conflit, il insiste sur le respect strict du cadre institutionnel.

« Pour aller à Goma rencontrer les autres, il faudrait au préalable que nous ayons l'autorisation du Chef de l'État. On ne peut pas se permettre d'agir de la sorte sans en avoir l'autorisation », a-t-il affirmé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Respect de l'initiative présidentielle

Devant la presse, il a également tenu à rassurer l'opinion publique et la classe politique, notamment après ses échanges précédents avec le professeur André Mbata pour le compte de l'Union Sacrée. Il souligne que sa démarche ne vise en aucun cas à concurrencer ou à entraver les efforts déjà entrepris par la Présidence de la République.

« Nullement il n'est dans notre tête d'entraver ou de nous opposer à l'initiative du Chef de l'État ou au travail qu'il a déjà entamé », a martelé le prélat, prônant une approche complémentaire et respectueuse des limites diplomatiques et sécuritaires imposées par la situation actuelle à l'Est du pays.

Cette série de consultations devrait se poursuivre dans les prochains jours avec d'autres regroupements politiques et des organisations de la société civile afin de finaliser les contours de ce projet de Commission Vérité et Réconciliation.

Depuis le lancement de sa démarche, ce prélat multiplie les contacts avec les forces vives de la nation. L'objectif est de recueillir les avis des acteurs politiques et sociaux sur les mécanismes de réconciliation susceptibles de ramener une paix durable en République démocratique du Congo.