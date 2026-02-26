Congo-Kinshasa: Le Gouvernement veut accélérer la restauration de l'autorité de l'État à Uvira

Le Gouvernement congolais a tenu un conseil de sécurité élargi dans la ville d'Uvira, au Sud-Kivu, mercredi 25 février, dans le cadre d'une mission officielle visant à évaluer et accélérer la restauration de l'autorité de l'État après les récents événements sécuritaires qui ont secoué la région.

La mission gouvernementale vise à rétablir pleinement la présence de l'État dans cette partie du territoire, a souligné le vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Shabani :

« Nous avons tenu un conseil de sécurité élargi ici dans la ville d'Uvira. Nous sommes dans une mission gouvernementale avec pour objectif principal de faire le suivi des initiatives de la restauration de l'autorité de l'État. C'est dans ce cadre-là que nous avons eu des discussions avec le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi, dans la ville d'Uvira. Cela va nous permettre de rentrer à Kinshasa et de faire un rapport assez détaillé pour que, dans la suite, nous puissions, à travers le gouvernement, prendre en charge tous les besoins pour cette première étape ».

Retour de réfugiés

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans la même journée, une délégation officielle a été dépêchée à Uvira, chef-lieu provisoire du Sud-Kivu, afin d'évaluer la situation sur le terrain en vue du retour des réfugiés, qui se trouvent surtout au Burundi voisin. Ces derniers avaient quitté le pays lors de l'occupation de la ville par la rébellion de l'AFC-M23, soutenue par le Rwanda.

« Au lendemain des évènements qu'a subis la ville d'Uvira, bon nombre de nos populations se sont déplacées et se trouvent aujourd'hui en refuge dans les pays voisins. Le Gouvernement est en train aussi d'organiser le retour de cette population, mais la restauration de l'autorité de l'État se vit aussi principalement par le retour des institutions de la République. Il faut que chaque responsable reprenne son poste et ses charges au bénéfice de la population », a poursuivi le vice-Premier ministre de l'Intérieur.

Au cours de cette mission, Jacquemain Shabani a également procédé à la réouverture officielle de la frontière entre la RDC et le Burundi, en présence de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité, Ève Bazaiba, ainsi que du ministre de l'Intégration régionale, Floribert Anzuluni.