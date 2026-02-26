Afrique: FTHM Consulting ouvre un bureau à Abidjan et renforce sa présence en Afrique de l'Ouest

Fondé en 1994, FTHM Consulting est un cabinet africain indépendant de conseil en management et stratégie, engagé dans le développement durable des entreprises, institutions publiques et organisations internationales à travers le continent.

Depuis sa création, le cabinet a réalisé plus de 1 100 missions, accompagnant leurs clients dans leurs projets de transformation et de croissance.

Avec plus de 30 ans d'expérience en Afrique et une présence dans plus de 35 pays, FTHM Consulting a développé une connaissance approfondie des réalités économiques, sociales et institutionnelles africaines. Cette expertise permet au cabinet de proposer des solutions sur mesure, adaptées aux contextes locaux, tout en respectant les standards internationaux.

Premier cabinet de conseils en Afrique à obtenir la certification ISO 9001 : 2015, FTHM Consulting affirme ainsi son engagement envers la qualité, la rigueur et l'excellence de ses interventions.

Au coeur de son approche, l'écoute, l'engagement et l'orientation vers les résultats guident chacune des missions de FTHM Consulting. Le cabinet met un point d'honneur à valoriser les talents africains, offrant aux jeunes professionnels des opportunités de formation et de développement. Avec plus de 100 consultants permanents, FTHM Consulting investit activement dans le développement des compétences et la création d'un véritable vivier de talents à l'échelle africaine.

FTHM Consulting s'appuie également sur un vaste réseau de plus de 150 partenaires, lui permettant d'offrir des prestations de qualité et de développer des services complémentaires en fonction des besoins des projets. Il est par ailleurs membre du réseau international MGI Worldwide, l'un des principaux réseaux mondiaux de cabinets indépendants de conseil, d'audit et d'expertise, renforçant ainsi sa capacité d'intervention aux niveaux régional et international.

Aujourd'hui, FTHM Consulting oeuvre à la création d'un réseau africain de cabinets d'excellence, en partenariat avec d'autres cabinets de conseil leaders sur le continent. "La création du Réseau Africain des Cabinets d'Excellence (RACE) répond à l'objectif affiché de mettre l'excellence du conseil en Afrique à la disposition des entreprises et des gouvernements africains", explique Thierry RAJAONA, l'associé fondateur.

Le cabinet dispose aujourd'hui de plusieurs implantations dans l'océan Indien et en Afrique, avec son siège à Madagascar, des bureaux aux Comores et à Maurice, ainsi qu'un bureau au Gabon. Renforçant sa proximité avec ses clients et sa capacité à mobiliser rapidement des équipes sur le terrain.

L'ouverture du bureau de FTHM Consulting en Côte d'Ivoire s'inscrit dans une dynamique de continuité et de légitimité, au regard de l'importance stratégique du pays en Afrique de l'Ouest et de l'expérience déjà acquise par le cabinet dans la région.

Le cabinet est ainsi déjà intervenu au Cap-Vert, au Sénégal, en Guinée, au Niger et en Côte d'Ivoire. Cette implantation vise à renforcer la proximité avec les acteurs économiques ivoiriens et de la sous-région et à contribuer durablement au développement des entreprises et des institutions locales et régionales.

Le bureau d'Abidjan, situé à Cocody permettra à FTHM Consulting de proposer l'ensemble de ses services, notamment :

Conseil en stratégie et organisation

Études économiques

Ressources humaines

Ingénierie financière

Management de transition

Conseil en systèmes d'information

Externalisation de services