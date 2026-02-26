Cote d'Ivoire: Diplomatie économique - Abidjan et Bangkok adoptent un plan d'actions dans les secteurs du riz, de la santé et des machines agricoles

La coopération économique entre la Côte d'Ivoire et la Thaïlande franchit une nouvelle étape. En mission à Abidjan du 23 au 28 février 2026, une importante délégation thaïlandaise, conduite par Chulvat Narinthrangura, directeur général de la Thailand international cooperation agency (Tica), accompagné d'un ministre rattaché à l'agence, a consolidé plusieurs axes stratégiques de partenariat.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'Initiative Thaïlande-Afrique pour le développement (Tadf) et du partenariat trilatéral associant la Thaïlande, la Côte d'Ivoire et AfricaRice. Le point culminant du séjour a été la réunion de haut niveau tenue le 24 février 2026, au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, à Abidjan-Plateau, dans la dynamique impulsée par la ministre d'État Nialé Kaba.

Pour le directeur général de la Diplomatie économique, Dr Meïté Vaflahi, cette seconde rencontre en seulement six mois « symbolise le dynamisme et la vitalité de la coopération bilatérale ». Il a rappelé qu'après la mission du consortium « Thai Agritech » en janvier, d'autres échéances majeures sont attendues, notamment les premières consultations bilatérales prévues du 15 au 18 mars 2026. « Au rythme d'une mission économique chaque mois, il est grand temps de passer des contacts aux contrats », a-t-il insisté.

Les deux parties ont convenu de la mise en place d'un groupe de travail chargé d'assurer le suivi du chronogramme d'actions adopté. Dans le secteur agricole, le Centre national de recherche agronomique (Cnra) et l'Agence nationale d'appui au développement rural (Anader) soumettront un projet de protocole d'entente avec Kasetsart University en vue de renforcer les capacités des acteurs de la filière rizicole, notamment en matière de maintenance des machines agricoles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La Thaïlande a également annoncé un don de machines adaptées aux petites exploitations ivoiriennes, constituant un appui concret pour la modernisation de la production locale.

Dans le domaine de la santé, un accord est en préparation avec le ministère ivoirien concerné, en vue de développer la fabrication de matériels médicaux à base de caoutchouc.

Représentant la ministre d'État, le secrétaire général Evariste Koffi Yapi s'est félicité des avancées enregistrées. « Le Gouvernement ivoirien ne ménagera aucun effort pour la mise en oeuvre des engagements pris ce jour, afin d'instaurer une dynamique constante de travail », a-t-il assuré, appelant à transformer ces engagements en actions concrètes au bénéfice des producteurs.

De son côté, M. Narinthrangura a salué l'adoption de ces actions prioritaires, témoignant d'une coopération orientée vers des résultats tangibles. La délégation achèvera sa mission par une visite du siège scientifique d'AfricaRice à Bouaké-M'Bé, symbole d'un partenariat résolument tourné vers le développement durable.