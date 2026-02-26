Madagascar: Nouvelle étape importante

26 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par R.Edmond

Le décor est planté. La France et Madagascar renforcent plus que jamais leurs relations économiques et une étape importante a été franchie durant la visite du président de la Refondation de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, en France.

Nouvelle étape importante

En marge de cette visite présidentielle à Paris, une rencontre stratégique s'est tenue entre le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM).

Qualifiée de nouvelle étape importante dans les relations économiques franco-malgaches, la rencontre a abouti sur du concret avec les 29 projets prioritaires représentant un volume d'investissement estimé entre 1,21 et 2,29 milliards d'euros. Couvrant plusieurs secteurs stratégiques, les projets en question auront bien évidemment beaucoup d'impacts socio-économiques.

Pour ne citer, entre autres, que les 7 000 à 14 500 emplois directs générés, sans compter les effets d'entraînement sur les filières productives nationales. Le point d'orgue de la rencontre aura été la signature d'une feuille de route entre le MEDEF et le GEM.

Il s'agit d'un document qui vise à structurer la coopération entre entreprises françaises et malgaches, en facilitant les partenariats, les investissements et le suivi opérationnel des projets.

Une manière, en somme, pour les deux organisations patronales de dépasser le stade des déclarations d'intention pour entrer dans une phase de mise en œuvre concrète. La question qui se pose est, cependant, de savoir si toutes les conditions seront réunies pour la concrétisation de ces projets qui nécessitent de la stabilité réglementaire, de la sécurité juridique, un climat des affaires et une capacité d'exécution.

Bref, cette rencontre peut être perçue comme une étape positive et potentiellement structurante dans les relations France-Madagascar, à condition que les engagements se traduisent par des réalisations concrètes.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

