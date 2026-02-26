Afrique: Cosafa Women's Championship - Fin de parcours pour les Barea dames

Le rideau est tombé sur l'aventure des Barea dames au Hollywoodbets Cosafa Women's Championship 2025, disputé à Polokwane. Dans le dernier match de la poule C, la sélection malgache s'est inclinée face au Mozambique sur le score de 2-0, mercredi.

Les Mozambicaines ont pris l'avantage grâce à Banze à la 32e minute, avant que Manuel ne scelle définitivement le sort de la rencontre à la 69e. Malgré ce succès, le Mozambique n'a pas réussi à se qualifier, laissant la Namibie décrocher son billet pour les demi-finales dans un groupe particulièrement serré. Pour Madagascar, cette défaite met fin aux espoirs de rejoindre le dernier carré, après une entrée pourtant réussie face aux Brave Warriors lors du premier match.

Désormais, l'attention se tourne vers le New Peter Mokaba Stadium, théâtre des demi-finales ce vendredi. À 12 h, la Zambie affrontera la Namibie, tandis qu'à 15 h, l'Afrique du Sud croisera le fer avec le Zimbabwe dans un choc attendu en Afrique australe. Les vainqueurs de ces deux affiches se disputeront la couronne régionale lors de la grande finale, qui viendra clore une édition 2025 riche en émotions et en rebondissements à Polokwane.