Madagascar: Liva Zavamanitra - Création d'une association pour la responsabilité et la refondation

26 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R

Le bureau de l'association FITEVA, ou Fikambanan'ny Teraky Vakinankaratra, a été installé conformément à ses statuts. Son président, Liva Zavamanitra Andriamiharivolamena, précise que le mouvement peut être dirigé par des acteurs politiques sans que cela implique une instrumentalisation partisane.

« Notre bureau a été élu dans les règles et conformément aux directives nationales, sans rechercher d'intérêts personnels ni suivre des injonctions politiques », souligne-t-il. L'association affirme ne pas faire de politique partisane, mais s'engage pleinement à collaborer avec l'administration pour le bien des habitants de la région Vakinankaratra.

Développement local

Le FITEVA n'a pas oublié les victimes des catastrophes survenues dans la région de Toamasina et a déjà apporté une aide concrète aux populations touchées. Le mouvement prévoit l'organisation de jeux et d'activités fraternelles le 28 février 2026, afin de mobiliser et de sensibiliser la jeunesse de Vakinankaratra.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces initiatives visent à renforcer la cohésion sociale et à encourager l'engagement citoyen. Le colonel Rampanarivo, conseiller éminent de la Refondation, agit comme « ray mpiahy » de l'association, veillant à l'orientation et à la cohésion du mouvement.

Lors de leur rencontre avec la presse à Antananarivo, le week-end dernier, le bureau de FITEVA a insisté sur l'importance de former les jeunes à l'autonomie économique et sociale, tout en soutenant le développement durable de la région. L'association se positionne comme un acteur concret du changement, guidé par des principes clairs et par l'esprit de solidarité envers toutes les catégories de la population.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.