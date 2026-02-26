Madagascar: Liva Zavamanitra - Création d'une association pour la responsabilité et la refondation

Le bureau de l'association FITEVA, ou Fikambanan'ny Teraky Vakinankaratra, a été installé conformément à ses statuts. Son président, Liva Zavamanitra Andriamiharivolamena, précise que le mouvement peut être dirigé par des acteurs politiques sans que cela implique une instrumentalisation partisane.

« Notre bureau a été élu dans les règles et conformément aux directives nationales, sans rechercher d'intérêts personnels ni suivre des injonctions politiques », souligne-t-il. L'association affirme ne pas faire de politique partisane, mais s'engage pleinement à collaborer avec l'administration pour le bien des habitants de la région Vakinankaratra.

Développement local

Le FITEVA n'a pas oublié les victimes des catastrophes survenues dans la région de Toamasina et a déjà apporté une aide concrète aux populations touchées. Le mouvement prévoit l'organisation de jeux et d'activités fraternelles le 28 février 2026, afin de mobiliser et de sensibiliser la jeunesse de Vakinankaratra.

Ces initiatives visent à renforcer la cohésion sociale et à encourager l'engagement citoyen. Le colonel Rampanarivo, conseiller éminent de la Refondation, agit comme « ray mpiahy » de l'association, veillant à l'orientation et à la cohésion du mouvement.

Lors de leur rencontre avec la presse à Antananarivo, le week-end dernier, le bureau de FITEVA a insisté sur l'importance de former les jeunes à l'autonomie économique et sociale, tout en soutenant le développement durable de la région. L'association se positionne comme un acteur concret du changement, guidé par des principes clairs et par l'esprit de solidarité envers toutes les catégories de la population.