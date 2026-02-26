Madagascar: Patrimoine - Le MCC mise sur le renforcement des capacités

« Une nation sans patrimoine est une nation sans âme ». C'est sur ce constat, à la fois grave et mobilisateur, que le ministère de la Communication et de la Culture (MCC) a lancé hier une offensive de charme et de compétence au palais de Rainilaiarivony à Andohalo.

Le cadre n'aurait pu être mieux choisi. Hier, les murs chargés d'histoire du palais du Premier ministre à Andohalo ont servi d'écrin au lancement officiel d'une série de formations de haut niveau destinées au personnel technique du MCC.

Sous la houlette de Miary Rasolofoarijaona, secrétaire général (SG) du ministère, cette initiative marque un tournant dans la gestion des richesses historiques de la Grande Île. L'objectif est clair : professionnaliser la sauvegarde de notre héritage pour qu'il ne soit plus le parent pauvre des politiques publiques.

Même voix

Pour le SG Miary Rasolofoarijaona, il y a urgence à agir. « Si l'on ne redonne pas au patrimoine la place qu'il mérite, c'est l'âme même de la nation malagasy qui vacille », a-t-il martelé.

L'un des points d'orgue de cette formation est de briser les clichés. « Trop souvent, le terme "patrimoine" est injustement réduit à ce qui est vieux ou en ruine », a d'ailleurs poursuivi le SG.

Le ministère veut désormais que ses agents parlent d'une seule et même voix, alignée sur les standards internationaux de l'UNESCO, tout en respectant les spécificités malgaches. « Si chacun possède sa propre interprétation, le patrimoine n'aura plus la place qu'il mérite », a prévenu le SG.

Refondation

Pour le directeur du Patrimoine, le docteur Denis Alexandre Lahiniriko, cette démarche s'inscrit pleinement dans la politique de « Refondation » prônée par l'État. « Certains points doivent être examinés de près pour que le patrimoine soit correctement ancré dans l'identité malgache et qu'il retrouve sa place centrale », a-t-il expliqué.

Le programme s'annonce dense : après cette mise à niveau interne, des experts internationaux, notamment français, sont attendus en avril pour approfondir certains modules techniques.

Autonomie

Un point d'honneur a été mis sur l'autonomie de cette initiative. Bien que des collaborations extérieures soient prévues, le ministère souligne que ce projet est porté par des moyens propres.

« Nous considérons que le patrimoine est primordial, donc nous commençons par nos propres moyens. Il faut commencer par nous-mêmes, car nous avons trop souvent tendance à attendre les autres », a rappelé le directeur du Patrimoine.

Une manière de réaffirmer que la protection de l'âme malgache est, avant tout, une responsabilité nationale. À terme, cette chaîne de connaissances devra sortir des bureaux ministériels pour infuser l'ensemble de la société, afin que chaque citoyen devienne, à son tour, un gardien fier de son héritage.