Madagascar: Mouvement Vonjeo i Gasikara - L'Assemblée constituante comme voie de sortie de crise

Le coordinateur international du mouvement Vonjeo i Gasikara, également président fondateur du parti et juriste, Alain Mahavimbina, s'est exprimé sur la situation politique actuelle qu'il qualifie de « situation exceptionnelle semi-légale ».

Selon lui, le débat autour de la nature du régime -- intérimaire ou transition -- révèle une ambiguïté persistante. « Nous ne sommes ni dans une normalité constitutionnelle complète, ni dans une transition clairement définie », soutient-il. Pour ce responsable politique, cette configuration entretient l'incertitude et affaiblit la confiance des citoyens envers les institutions.

Situation hybride

Il estime que certaines institutions de la IVe République continuent de fonctionner, notamment la Haute Cour constitutionnelle (HCC), le Sénat et l'Assemblée nationale. Toutefois, il considère que le processus ayant conduit à l'exercice actuel du pouvoir relève d'un cadre extra-constitutionnel. « La situation présente un caractère hybride », affirme-t-il. Pour le mouvement, cette configuration a permis d'éviter une escalade majeure, mais elle ne peut constituer une solution pérenne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Concertations

Le président du parti évoque également la concertation nationale organisée à la suite des différentes crises politiques. « L'histoire récente montre que ces initiatives n'ont pas toujours permis d'aboutir à des réformes structurelles durables », indique-t-il.

Il appelle ainsi à une approche plus structurée et juridiquement encadrée. Dans cette perspective, le mouvement propose la mise en place d'une Assemblée constituante chargée d'élaborer un nouveau cadre institutionnel.

L'objectif serait de restaurer à la fois la légalité et la légitimité à travers un processus participatif et transparent. « La refondation doit reposer sur des bases claires et consensuelles », conclut-il, estimant qu'il est temps d'engager un mécanisme capable de mettre un terme aux crises cycliques.