Afrique: Inclusion financière - Orange Bank Africa franchit le cap des 3 millions de clients en Côte d'Ivoire et au pays

L'institution financière annonce avoir dépassé ce cap symbolique illustrant l'enracinement progressif des services bancaires digitaux. Sur les 3 millions de clients, 80 % sont basés en Côte d'Ivoire, premier marché d'Orange Bank Africa, 20 % se trouvent au Sénégal, où la banque enregistre une croissance marquée de sa base clients depuis l'ouverture de la filiale en 2024. « Ces deux marchés présentent des dynamiques distinctes et complémentaires.

En Côte d'Ivoire, les services bancaires digitaux sont désormais largement installés : la croissance repose principalement sur l'intensification et la diversification des pratiques existantes. À l'inverse, le Sénégal se caractérise par une phase d'adoption rapide, portée par l'entrée de nouveaux clients et la diffusion accélérée des services financiers via le mobile », souligne un communiqué qui nous est parvenu.

Selon la source, l'adoption des services d'Orange Bank Africa s'appuie notamment sur Tik Tak, solution de microcrédit digital accessible via Orange Money, permettant d'emprunter jusqu'à 1 million FCFA en quelques secondes. « Aujourd'hui, Tik Tak est utilisé par 37 % des clients actifs, principalement des particuliers, travailleurs indépendants, commerçants, TPE. Son usage témoigne d'une demande croissante pour des solutions de financement rapides et intégrées aux outils de paiement mobile. Depuis juillet 2020, Orange Bank Africa a octroyé 640 milliards FCFA de crédits traduisant une intensification récente du recours au crédit digital », renseigne le communiqué.

Le franchissement du seuil des 3 millions de clients marque une étape dans le développement régional d'Orange Bank Africa et confirme le rôle du mobile comme point d'entrée vers les services bancaires. « Le franchissement du seuil des 3 millions de clients confirme l'évolution durable des usages financiers dans nos marchés. Il illustre le rôle du mobile comme point d'entrée vers les services bancaires et l'intégration progressive du crédit digital dans les pratiques du quotidien, tant pour les particuliers que pour les petites activités économiques», a déclaré Jean-Louis Menann-Kouamé, Directeur Général d'Orange Bank Africa Côte d'Ivoire.

Orange Bank Africa poursuit le développement de ses activités à l'échelle de l'UEMOA, avec pour priorité la consolidation des usages bancaires digitaux et l'adaptation progressive de son offre aux spécificités des marchés ouest-africains. L'ambition de la banque est de contribuer durablement à la structuration des usages financiers dans la région, en s'appuyant sur le mobile comme canal central d'accès aux services bancaires.