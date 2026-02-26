Madagascar: Ampasika - Un employé arrêté pour vol au préjudice de son patron

Une affaire de détournement de fonds et de vol secoue le quartier d'Antsahamasina, à Itaosy. Un gardien de maison a été interpellé le 22 février 2026 vers 7h30 du matin, à Ampasika, par des éléments de la Police nationale, en service au poste avancé de police d'Ilanivato.

Selon les informations communiquées, l'intéressé bénéficiait depuis longtemps de la confiance de son employeur. Au début du mois de février, ce dernier lui avait remis la somme de 1 160 000 ariary afin de régler des marchandises. Or, non seulement l'achat n'a jamais été effectué, mais l'employé a également cessé de donner signe de vie, devenant injoignable.

Alerté par cette disparition soudaine, l'employeur a procédé à des vérifications et a constaté d'autres manquements : deux machines industrielles destinées à la production, plusieurs tissus, quatre ballots récemment importés ainsi qu'un million d'ariary en espèces avaient disparu du domicile.

Une plainte a alors été déposée, entraînant l'ouverture d'une enquête. Les recherches menées par la Police nationale ont permis de localiser et d'appréhender le suspect à Ampasika.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au cours de l'enquête préliminaire, le mis en cause aurait reconnu avoir consacré l'argent confié aux jeux de hasard. Il aurait également vendu la totalité des tissus ainsi qu'une partie des machines industrielles.

Les biens qui n'avaient pas encore été écoulés, dont l'une des machines, ont pu être récupérés et restitués à leur propriétaire. Les investigations se poursuivent afin de retrouver les autres objets détournés et d'identifier d'éventuels complices ou receleurs. À l'issue de la procédure, le suspect devrait être présenté devant le parquet compétent, conformément aux dispositions légales en vigueur.