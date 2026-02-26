Madagascar: Systèmes alimentaires - Mise en place des cantines scolaires basées sur des achats locaux

Seuls 15 % des élèves des écoles primaires publiques réparties sur 15 régions ont accès à une cantine scolaire.

Cependant, ces cantines scolaires constituent un levier stratégique majeur pour améliorer la nutrition et l'attractivité de l'école. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, via le programme FSRP, ou programme de résilience du système alimentaire, financé par la Banque mondiale, ainsi que le ministère de l'Éducation nationale et l'Office national de la Nutrition, mettront en place des cantines scolaires basées sur des achats locaux.

Ce programme soutient les producteurs via des financements à coûts partagés, des technologies climato-intelligentes et l'intégration des marchés régionaux en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire et de renforcer la résilience face aux chocs climatiques et économiques.

Gratuites

À cet effet, « les organisations paysannes seront ainsi les principaux fournisseurs des produits destinés à l'alimentation des élèves à l'école », a annoncé le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, José Rasatarimanana, lors de l'ouverture d'un atelier national organisé durant deux jours à l'hôtel Carlton.

« La synergie entre l'éducation, l'agriculture et la nutrition contribuera à renforcer les systèmes alimentaires territoriaux et le développement local. Les cantines scolaires seront gratuites, mais la contribution des parents est également sollicitée. Nous commençons le projet dans le Sud », a soutenu, pour sa part, la ministre de l'Éducation nationale, le Dr Hanitriniaina Elis Karena.

Il est à noter que cet atelier national mobilisera les services déconcentrés, les collectivités, les écoles, les producteurs locaux et les différents partenaires. L'objectif vise à capitaliser les expériences existantes et à renforcer la coordination institutionnelle, tout en construisant une feuille de route nationale opérationnelle pour un passage progressif à l'échelle sous le leadership du gouvernement. À travers cette démarche, Madagascar réaffirme sa volonté de bâtir un système d'alimentation scolaire durable, inclusif et moteur du développement humain et local.