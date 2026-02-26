Madagascar: Douanes - Contrôles renforcés contre les trafics et les sorties illicites de capitaux

La Direction générale des Douanes durcit le ton. Face aux trafics transfrontaliers et aux tentatives de sortie illicite de capitaux et de ressources stratégiques, l'administration douanière affiche une vigilance accrue sur l'ensemble des points d'entrée et de sortie du territoire.

C'est le message qu'a porté le directeur général des Douanes, Antoine Randrianjafy, lors d'une rencontre avec la presse tenue hier dans son bureau à Antaninarenina. Cette fermeté s'est traduite par deux opérations récentes menées dans les aéroports internationaux de Nosy Be et d'Ivato.

Le 18 février 2026, à Nosy Be, les agents des Douanes ont intercepté deux passagers de nationalités espagnole et roumaine au moment du traitement du vol ET836 d'Ethiopian Airlines.

Alertés par la Brigade cynophile, les contrôleurs ont procédé à une vérification ciblée de leurs bagages. L'opération a permis de découvrir 17 750 euros et 242 dollars américains en espèces.

La réglementation en vigueur est pourtant claire. Tout voyageur quittant Madagascar ne peut transporter que l'équivalent de 1 000 euros en espèces, sauf présentation d'une attestation de change délivrée par un établissement agréé.

En l'absence de justificatif, le dépassement de ce plafond constitue une infraction. Les deux passagers ont ainsi été interpellés, leur embarquement annulé et les procédures réglementaires engagées. Les devises ont été consignées et placées sous scellés, avec restitution de 1 000 euros à chacun, tandis que le reliquat reste sous procédure.

Mesures strictes

Le lendemain, le 19 février, à l'aéroport international d'Ivato, une autre opération a conduit à l'interpellation d'une passagère en partance pour Dubaï. À la suite d'un signalement issu d'actions de profilage et de surveillance coordonnées avec les autres services aux frontières, une fouille réglementaire a permis de découvrir, dans son sac à main, quatre colis contenant des lingots d'or d'un poids total de 5 809,4 grammes.

Les lingots ont été saisis et placés sous scellés. Des procédures administratives et judiciaires ont immédiatement été engagées. Les faits sont susceptibles de relever d'une exportation sans déclaration de marchandises prohibées, une infraction prévue et réprimée par le Code des douanes.

Au-delà des saisies, l'enjeu est hautement stratégique. En renforçant la lutte contre l'exportation illicite de devises et d'or, la Douane entend protéger les recettes publiques, améliorer la traçabilité des richesses nationales et soutenir les circuits formels, au service du développement économique du pays.