Madagascar: JMJ Mada XI - Reporté à 2027, mais toujours à Toamasina

26 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Le onzième rassemblement des Journées mondiales de la jeunesse à Madagascar, prévu à Toamasina en août 2026, a été reporté à 2027 en raison du passage du cyclone Gezani. Les inscriptions demeurent ouvertes jusqu'au 31 décembre 2026.

La onzième édition des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) Madagascar, initialement prévue du 25 au 30 août 2026 à Toamasina, a été officiellement reportée à 2027. Cette décision a été prise par la Conférence des évêques de Madagascar (CEM) à la suite du passage du cyclone Gezani, qui a fortement perturbé les préparatifs.

Le lieu reste inchangé : Toamasina accueillera l'événement, mais la nouvelle date n'a pas encore été fixée. Le thème, lui, demeure : tiré de l'Évangile selon saint Jean (15, 27), « Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement », un appel à l'engagement missionnaire des jeunes chrétiens.

Le chant officiel de cette édition sera dévoilé prochainement, tandis que les inscriptions restent ouvertes jusqu'au 31 décembre 2026. Les participants sont invités à respecter les consignes établies par les diocèses pour l'organisation.

Unité

Au-delà du report, il est essentiel de rappeler l'objectif des JMJ : offrir aux jeunes un espace de rencontre, de prière et de partage autour de la foi. Ces rassemblements, initiés par le pape Jean-Paul II en 1985, visent à renforcer l'unité de l'Église et à encourager les jeunes à devenir des témoins vivants de l'Évangile dans leur quotidien.

Les précédentes éditions, qu'elles aient eu lieu à l'international ou à Madagascar, ont marqué des générations entières. Elles ont permis à des milliers de jeunes de découvrir la richesse de la diversité culturelle et spirituelle de l'Église, tout en favorisant des vocations religieuses et un engagement accru dans la vie communautaire.

À Madagascar, les JMJ ont déjà contribué à dynamiser la pastorale des jeunes, à renforcer la solidarité entre diocèses et à susciter un nouvel élan missionnaire. Ainsi, malgré le contretemps imposé par les circonstances naturelles, l'attente de la JMJ Mada XI reste empreinte d'espérance. Les jeunes malgaches, fidèles à leur enthousiasme, se préparent à vivre en 2027 un moment de communion qui s'annonce porteur de fruits spirituels et humains.

