Madagascar: Solidarité verte - Les Clubs Rotary et Rotaract de Madagascar à l'oeuvre pour la reforestation

26 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Face à l'urgence climatique et à la déforestation qui fragilisent notre île, les Clubs Rotary et Rotaract de Madagascar ont lancé un appel vibrant à l'action. Ce samedi 21 février 2026, une vaste mobilisation nationale de reboisement et de restauration forestière s'est tenue simultanément dans plusieurs régions du pays.

À Antananarivo, 1 000 jeunes plants ont été mis en terre dans la commune d'Ankadikely Ilafy, au coeur du Rova Ilafy. L'initiative, menée en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable et la commune, a reçu le soutien du maire.

À l'issue de cette journée, la famille Pala a offert un repas à 400 personnes démunies de la localité, renforçant ainsi le lien entre solidarité humaine et protection de la nature. Chaque arbre planté devient un rempart contre l'érosion de la colline sacrée, un refuge pour la biodiversité et une promesse d'oxygène pour les générations futures.

La mobilisation s'est étendue aux provinces : Mahajanga, sur le site d'Ankorefo, Toliara, à Ambondrolava, et à Ambatondrazaka. De la capitale aux régions côtières, c'est tout un pays qui s'est enraciné dans l'action.

Dans un contexte où préserver l'environnement n'est plus une option, mais une nécessité, le Rotary et le Rotaract rappellent que chaque citoyen peut être acteur du changement. Planter aujourd'hui, c'est respirer demain. Cette initiative dépasse la simple plantation : c'est un engagement, un message, un mouvement.

