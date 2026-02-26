Madagascar: Mpox - La barre des 400 cas confirmés dépassée

26 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R

Dix-sept nouveaux cas de variole simienne ont été enregistrés le 24 février 2026, selon le dernier bilan établi par le ministère de la Santé publique. Un nombre en augmentation par rapport aux jours précédents, indiquant une progression de l'épidémie.

Ces derniers cas positifs enregistrés avant-hier portent à 406 le nombre de cas confirmés dans le pays depuis la mi-décembre 2025, sur un total de 981 cas notifiés. La barre des 400 cas positifs vient ainsi d'être dépassée cette semaine. Parmi les 17 derniers cas confirmés, 10 sont localisés à Mahajanga, foyer principal de l'épidémie ; 3 à Ambanja, 2 à Marovoay et 2 à Antananarivo.

Treize nouvelles guérisons ont été, par ailleurs, enregistrées le 24 février 2026, portant à 272 le nombre total de personnes guéries du Mpox après avoir été prises en charge dans les établissements dédiés au traitement de la maladie. Aucun décès lié au mpox n'a été recensé jusqu'ici.

Pour rappel, le Mpox a, à ce jour, touché 34 districts de Madagascar. Celui de Mahajanga I est le plus affecté, en enregistrant 60 % de l'ensemble des cas confirmés recensés dans tout le pays, tandis qu'Antananarivo Renivohitra en enregistre 13 % et Fianarantsoa I, 3 %.

