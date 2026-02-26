Afrique: Special Olympics - Sommet de la jeunesse 2026, Kanto Nandrianina et Édouard Nambinintsoa portent la voix de Madagascar

La participation malgache est bien remarquée au Congrès régional des athlètes et au Sommet africain de la jeunesse 2026 de Special Olympics Africa, organisés depuis le 24 février à Johannesburg.

À Johannesburg, Madagascar est représenté par deux jeunes leaders engagés, à savoir Kanto Nandrianina, jeune leader vivant avec un trouble du spectre autistique, et Édouard Nambinintsoa, athlète leader vivant avec une déficience intellectuelle.

Ces deux représentants portent la voix des enfants et des jeunes malgaches vivant avec une différence intellectuelle lors de cette rencontre de haut niveau dédiée aux jeunes leaders de la région Afrique.

Le sommet, qui s'achève ce jour, constitue un espace privilégié d'échanges, de partage d'expériences et de renforcement des capacités pour les athlètes et les acteurs oeuvrant en faveur de l'inclusion à travers le sport.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors de la première journée du Congrès régional des athlètes et du Sommet africain de la jeunesse, les discussions ont été axées sur des thématiques essentielles telles que la prise de parole en public, le plaidoyer et le leadership.

Au total, 30 jeunes dirigeants et athlètes, issus de 14 pays africains, se réunissent pendant trois jours afin de renforcer leurs compétences en leadership et de promouvoir l'inclusion des jeunes dans les écoles et les communautés.

Avec le soutien de la Bezos Family Foundation, ce Sommet sur le leadership des jeunes vise à donner aux jeunes, avec ou sans déficience intellectuelle, les moyens d'initier des changements positifs et durables au sein de leurs environnements respectifs.

Lors de la première journée, Kanto Nandrianina et Édouard Nambinintsoa ont notamment pris part à des sessions consacrées au leadership, à la gestion financière, à la famille et aux relations, ainsi qu'au programme Unified Champion School.

Leur présence à Johannesburg illustre l'engagement croissant de Madagascar dans la promotion de l'inclusion et de l'autonomisation des personnes vivant avec une déficience intellectuelle à travers le sport.