Sénégal: Équipementier de la FSBB - Capelli Sport s'engage pour 3 ans et 500 000 dollars

La Fédération sénégalaise de basketball (FSBB) s'est engagée avec Capelli Sport pour 3 ans, hier mercredi. La signature du contrat a eu lieu, à l'hôtel Fleur de Lys. L'entreprise newyorkaise va verser 500 000 dollars en équipements.

« Je voudrais remercier les responsables de Capelli Sport. Ils ont accepté de fournir les équipements, de les livrer à Dakar avant la signature. Les séniors ont une marge de progression comme Capelli car ils sont constitués de jeunes ayant joué les deux derniers Afrobasket. Avec Capelli, il y a déjà du stock en quantité et en qualité. Ce sera un partenariat bénéfique pour tout le monde. J'espère que le peuple du basket va s'habiller en Capelli.

Je remercie Makhtar Ndiaye (ndlr : champion d'Afrique 1997). En tant que conseiller, il a géré le dossier de bout en bout. Je le félicite pour la qualité, les démarches ayant abouti à cette signature. C'est un contrat sur 3 ans, qui commence à compter de la signature. Il va donc jusqu'à l'Afrobasket 2029. Les équipements sont fournis par l'équipementier et la FSBB a l'obligation de porter et promouvoir la marque, faire en sorte qu'elle soit connue à travers le Sénégal, l'Afrique et le monde », a confié Me Babacar Ndiaye.

Pour sa part, le Directeur Asie et Afrique Capelli Sport, Charbel Bou Raad est revenu sur le choix du Sénégal. « C'est un immense plaisir pour Capelli Sport d'être ici et de signer un partenariat avec la FSBB. C'est une équipe qui incarne la résilience, l'humilité et la passion, des valeurs qui s'apparentent à celles de Capelli. Notre marque grandit et va travailler avec toutes les équipes de la FSBB. On va donc grandir ensemble. On n'est pas venu pour sponsoriser seulement mais participer à l'éclosion de l'équipe. Il y va de notre intérêt aussi car tout le monde y trouvera son compte. Je remercie le président et la Fédération pour la confiance. Je crois qu'on a fait le bon choix en venant au Sénégal. »