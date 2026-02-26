Sénégal: Protection civile, gestion des risques de catastrophes et mobilité interurbaine - Les directives de Bassirou Diomaye Faye au gouvernement

Le Conseil des ministres s'est tenu hier, mercredi 25 février 2026, sous la présidence de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République. A cette occasion, le Chef de l'Etat a donné un certain nombre de directives à son gouvernement notamment sur la protection civile et la mobilité urbaine et interurbaine au Sénégal.

En Conseil des ministres hier, mercredi 25 février, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a constaté tout d'abord une recrudescence et une multiplication des cas d'incendies, de feux de brousse, d'accidents de la route, d'effondrements de bâtiments et d'édifices, et de noyades. Il a relevé également l'accentuation des catastrophes naturelles, des crues des fleuves, des risques d'inondations et l'avancée accélérée de la mer qui menacent beaucoup de localités du pays.

Il a exprimé, par ailleurs, la compassion et la solidarité nationales aux populations du village de Touba Thiarène, théâtre d'un violent incendie. Pour le Chef de l'Etat, cette situation appelle une transformation fondamentale des dispositifs de prévention et de protection civile, lit-on dans le communiqué du conseil.

CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES RISQUES ET CATASTROPHES... ET STRATEGIE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE ET DE GESTION DES RISQUES DE CATASTROPHES

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A cet effet, et en perspective de la célébration de la Journée internationale de Protection civile, le 1er mars, le Chef de l'Etat demande au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique de prendre les dispositions idoines pour la validation de la Stratégie nationale de Protection civile et de Gestion des Risques de Catastrophes. Il a indiqué également l'urgence d'assurer l'exécution optimale du Plan de réalisation d'infrastructures et d'équipements de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP).

Le Président de la République a souligné l'importance de renforcer les ressources humaines en service au niveau de la BNSP, d'engager les voies et moyens de développer une culture nationale de protection civile et de mettre en place un cadre de volontariat concernant les sapeurs-pompiers et la protection civile en général.

En outre, le Chef de l'Etat a insisté sur l'urgence de restructurer le dispositif national de gouvernance de la protection civile, notamment la Commission supérieure, les commissions régionales ainsi que les commissions auxiliaires de protection civile et d'actualiser les plans nationaux de prévention et de gestion des risques et catastrophes, notamment le Plan d'Organisation des Secours (ORSEC).

Il a donné instruction au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et au ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires de réfléchir, avec les acteurs publics et professionnels impliqués, pour la mise en place d'un Centre national de Prévention et de Gestion des Risques et Catastrophes. Enfin, le Président de la République a demandé au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique d'engager le processus de création d'une structure nationale robuste de gouvernance stratégique de la Protection civile, avec des ressources humaines renforcées et des moyens adaptés.

AMELIORATION DURABLE DE LA MOBILITE URBAINE ET INTERURBAINE

Le Président de la République a rappelé au Gouvernement que la mobilité, dans la sécurité, des personnes et des biens, est une priorité du Projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère et demeure un accélérateur du développement économique et social. Il a insisté sur l'encadrement de la circulation des véhicules et l'amélioration de la sécurité routière. A cet égard, il a demandé au Gouvernement de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour améliorer la mobilité interurbaine et urbaine, en ciblant notamment l'agglomération dakaroise, certaines villes ainsi que les axes routiers signalés comme accidentogènes.

Le Président de la République a rappelé l'importance d'accentuer la diversification des modes de transport des personnes et des biens entre les différentes régions, en veillant au développement du réseau ferroviaire et à l'amélioration de la qualité des systèmes de transport public. A ce titre, il a demandé au ministre des Transports terrestres et aériens de mener des concertations avec l'ensemble des parties prenantes, en vue de la redéfinition des priorités et options des structures de transport public, dans une logique de complémentarité, de renforcement du maillage national et d'optimisation des coûts d'exploitation et des tarifs clients.

S'agissant des transporteurs privés et de leurs associations, le Chef de l'Etat invite à une réflexion inclusive sur les modalités de modernisation des parcs automobiles et systèmes de transport, en veillant, à travers une réglementation revue et adaptée, à la facilitation de la mobilité des personnes et des biens. Enfin, le Président de la République a demandé au ministre des Transports terrestres et aériens de renforcer le dialogue social avec les acteurs du secteur des transports et de proposer, avant la fin du mois de mai 2026, un nouveau dispositif concerté d'amélioration de la mobilité interurbaine et urbaine.

CONNAISSANCE, PRESERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE NATIONAL

Dans un autre registre, le Président de la République fera observer que le Sénégal dispose d'un patrimoine national matériel et immatériel exceptionnel, dont la valorisation contribue au développement économique et au rayonnement culturel international. A cet effet, il demande l'actualisation consensuelle, avant la fin de l'année 2026, du répertoire et du classement des biens matériels et immatériels relevant du patrimoine historique et l'organisation d'un Forum international sur le Patrimoine historique du Sénégal, en décembre 2026.

En outre, le Chef de l'Etat indique au Gouvernement l'urgence de développer une stratégie d'élargissement et de préservation des sites, monuments historiques et biens nationaux classés, notamment au Patrimoine mondial de l'UNESCO et d'engager, avec l'implication d'experts réputés, les recherches nécessaires au retour effectif des biens culturels nationaux dans le patrimoine historique du Sénégal.