Sénégal: Logement social, fonds immobilier de la diaspora-du pays - La stratégie nationale de Sonko

En Conseil des ministres hier, mercredi 25 février 2026, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a axé sa communication sur la problématique du logement social, appelant à définir une véritable Stratégie nationale du Logement, et le Fonds de la Diaspora pour l'immobilier.

Evoquant le point relatif à l'accès à l'habitat en Conseil des ministres, hier mercredi, le Premier ministre a souligné que, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Agenda national de Transformation, Sénégal 2050, la filière du logement social constitue l'une des composantes à fort effet d'entraînement pour l'économie nationale, dont le développement permettra la mise en place d'un Programme durable de logement, notamment social, informe le communiqué du conseil.

Pour le Premier ministre, le choix stratégique de l'écosystème du logement social vise à renforcer la compétitivité économique, à garantir à chaque citoyen l'accès à un logement décent, dont le coût est économiquement soutenable, dans le pôle ou la région de son choix, dans le cadre d'un aménagement équilibré des territoires.

Le Chef du Gouvernement a fait le diagnostic du déficit de logement, notamment le déséquilibre structurel entre l'offre et la demande, l'urbanisation galopante et les inégalités d'accès au logement et aux services urbains. Il a demandé de définir une véritable Stratégie nationale du Logement, axée sur la sécurisation foncière, la mise en place d'une législation adéquate, le financement durable ainsi que l'équité sociale et territoriale en matière d'accès au logement.

Cette stratégie, adossée à la nouvelle politique de logement, doit être opérationnalisée par la mise en oeuvre d'un nouveau programme de logements fondé sur la diversité de l'offre, avec un modèle économique basé sur des mécanismes de financement et de commercialisation accessibles.

Le Premier ministre fait constater que, face à la production actuelle de logements formels concentrée entre les régions de Thiès et Dakar, la filière est confrontée à des contraintes structurelles majeures, notamment les problèmes d'accès au foncier pour les promoteurs privés, les coopératives et les opérateurs publics, les difficultés de mobilisation des financements adéquats et durables, le faible accompagnement des coopératives et des promoteurs privés, la faible prise en charge des acteurs du secteur informel et de certains fonctionnaires et le faible accompagnement des coopératives.

Reformes structurantes dont le projet « les citées de la transformation », et le schéma d'aménagement et d'urbanisme du grand-Dakar (Saudak)

Dès lors, M. Sonko insiste sur la nécessité d'identifier et de neutraliser les goulots comme l'accès au foncier, les lenteurs dans les démarches administratives et le modèle financier dominant, fondé sur le crédit hypothécaire bancaire. Il a annoncé les réformes structurantes initiées, notamment le projet « les Cités de la Transformation ».

En outre, il a engagé le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du Territoire à élaborer le Schéma d'Aménagement et d'Urbanisme du Grand-Dakar (SAUDAK) et à accélérer le processus d'élaboration du Plan d'Aménagement intégré de la zone couvrant la Nouvelle Ville de Thiès, la ZAC de Thiès et le Pôle urbain de Daga Kholpa.

Le Premier ministre a demandé également de renforcer les capacités d'intervention de la SAFRU, d'accélérer la mise en oeuvre du programme de logements sociaux en s'appuyant essentiellement sur l'auto-construction, de redynamiser les coopératives d'habitat et de renforcer significativement les moyens institutionnels du Bureau du Projet d'Assistance aux Collectivités pour l'Habitat social (BAHSO).

Le Premier ministre a instruit, enfin, le Secrétaire d'État au Logement, en rapport avec les départements ministériels concernés, de prendre toutes les dispositions pour le développement de partenariats public-privé pour rendre opérationnelle l'option qu'il a dégagée, dans les différents Pôles-Territoires, avec la création de pôles d'habitat modernes et productifs et de traduire dans les faits « les Cités de la Transformation ».

Fonds de la diaspora pour l'immobilier

Le Premier ministre a rappelé les instructions du Président de la République lors de la première édition de la Journée nationale de la Diaspora. La réflexion entamée par la suite, à l'initiative du ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, a abouti à la proposition de création d'un Fonds Immobilier de la Diaspora-Sénégal.

Le Premier ministre a rappelé que les transferts de fonds de la Diaspora sénégalaise représentent près de 10 % du PIB, soit 2200 milliards de FCFA par an, destinés principalement à la consommation.

Le Premier ministre a présenté le concept de Fonds Commun de Placement Immobilier-Diaspora Sénégal (FCPI-DS) qui viserait à transformer ces flux en investissements immobiliers locatifs, générant des revenus réguliers pour les familles, tout en constituant un patrimoine durable pour cette Diaspora, sans dette publique.

Il a demandé au Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération de finaliser la réflexion avec les parties prenantes et d'en faire la présentation prochainement en Conseil des ministres.