Le Premier ministre Ousmane Sonko a affirmé hier, mardi 24 février, l'engagement de l'Etat sur la situation des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc. Face aux députés, il a tenu à rassurer sur les démarches de l'État sur ce dossier qu'il juge « regrettable au regard des relations historiques et solides entre le Sénégal et le Maroc ». Le chef du gouvernement a ainsi confirmé la procédure de demande de grâce présidentielle auprès des autorités marocaine. Mais aussi d'activer, si nécessaire, les accords bilatéraux concernant le rapatriement des détenus.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a rappelé hier, mardi la position et les actions du gouvernement sur la situation des 18 supporters détenus au Maroc.

Interpellé sur la question à l'Assemblée nationale, au cours d'une séance consacrée aux questions d'actualités, le chef du gouvernement a tenu à rassurer sur l'engagement de l'État : « Je tiens à vous assurer que toutes les mesures nécessaires ont été prises. Il a exprimé son indignation sur les condamnations les jugeant d'autant plus regrettables qu'elles surviennent entre deux nations entretenant des liens historiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous estimons que cette affaire dépasse le simple cadre sportif. C'est regrettable, au regard des relations historiques et solides entre nos deux nations. La passion du sport peut parfois générer des incidents, mais ceux-ci pourraient être gérés autrement », se désole-t-il. Pour illustrer son propos, il a rappelé les incidents presque similaires aux cours des Jeux olympiques 2024 impliquant des supporters marocains qui avaient envahi un stade, entraînant l'interruption d'un match pendant plus de deux heures. « Le sport va de paire avec la passion.

Il n'y a pas si longtemps, lors des Jeux Olympiques qui ont eu lieu en France, des supporters marocains avaient envahi le stade, et le match a dû être interrompu pendant près de deux heures, sans qu'aucun supporter marocain ne soit arrêté et condamné. », rappelle-t-il.

« Nous nous réjouirons d'une grâce...»

Le Chef du Gouvernement a ainsi confirmé que le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a donné des instructions claires afin que le Ministre des Affaires étrangères engage une procédure de demande de grâce présidentielle auprès des autorités marocaines. « Si les autorités marocaines décident d'accorder une grâce, nous nous en réjouirons. La reconnaissance se paie par la reconnaissance. Si le royaume du Maroc campe sur sa position, il n'y a pas lieu de faire appel », considéré-t-il.

En cas d'échec de cette démarche, précise le Premier ministre, le gouvernement a toutefois prévu une solution alternative. « Des accords bilatéraux existent entre nos deux pays, permettant de solliciter le rapatriement de nos compatriotes afin qu'ils puissent purger leur peine au Sénégal. Si, toutefois, la grâce n'est pas accordée, il existe des accords conclus avec le Maroc qui nous permettront de rapatrier ces derniers afin qu'ils purgent leur peine au Sénégal dans leur pays.

On ne peut pas faire autrement. Les pays sont souverains. On ne peut pas prendre des bazzoka et dire que le procès n'est pas équitable ou de libérer nos détenus. Il y a 6 ressortissants du Maroc détenus au Sénégal et on ne peut pas nous forcer à les libérer », a-t-il soutenu avant d'annoncer une aide de l'Etat envers les familles des détenus.« Dans la semaine, je vais envoyer, au nom du gouvernement, une aide afin de soutenir les familles en ce mois de Ramadan », promet Ousmane Sonko.