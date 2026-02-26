Afrique: Volley - Championnat CAVB Zone 7, départ réussi pour GNVB et Squad-X, incertitude pour MAMA

Trois clubs malgaches ont quitté la Grande île ce mercredi pour rejoindre les Seychelles, où se tiendra du 27 février au 7 mars la 30e édition du championnat des clubs de la CAVB Zone 7. Le GNVB, engagé chez les hommes et les dames, ainsi que le Squad-X féminin, affichent une détermination sans faille malgré les difficultés financières. Pendant ce temps, le MAMA reste encore en attente de solutions pour assurer sa participation et représenter dignement Madagascar dans cette compétition de l'océan Indien.

Trois clubs malgaches ont pris leur envol ce mercredi pour Victoria, aux Seychelles, afin de participer à la 30e édition du championnat des clubs de la CAVB Zone 7, prévue du 27 février au 7 mars.

La Gendarmerie nationale volley-ball (GNVB), engagée chez les hommes et les dames, ainsi que le Squad-X Club féminin, représenteront Madagascar dans cette compétition régionale de haut niveau.

« Le GNVB est pleinement prêt à défendre les couleurs nationales aux Seychelles. Nos joueurs, forgés dans la rigueur militaire, possèdent un moral d'acier et une détermination sans faille. Notre objectif est clair et ambitieux : ramener la coupe au pays, aussi bien chez les hommes que chez les dames. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers la Refondation de la République de Madagascar, le ministère délégué en charge de la gendarmerie, le ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que l'ensemble de nos sponsors et partenaires. Leur soutien indéfectible a rendu possible ce voyage et nourrit notre volonté de faire briller Madagascar sur la scène régionale », a déclaré le général de brigade Jerry Michel Ratsimbazafy, directeur de la logistique et de l'intendance de la gendarmerie.

Du côté du Squad-X, la détermination est également au rendez-vous. « Tous les joueurs se sont bien préparés et sont au meilleur de leur forme. Malgré les difficultés financières, nous sommes prêts et reconnaissants envers ceux qui nous ont aidés », a affirmé Budha, l'entraîneur du club.

Cependant, l'autre club malgache engagé, le MAMA, n'a pas encore pu rejoindre ses compatriotes. Confronté à des problèmes financiers persistants, il reste à la recherche de solutions pour assurer sa participation et représenter dignement Madagascar dans cette compétition de l'océan Indien. Toutes les délégations malgaches devraient être réunies aux Seychelles d'ici le début du tournoi, avec l'espoir de faire briller à nouveau le volley-ball national sur la scène régionale.