Madagascar: Mahaleo - Lancement de la célébration de ses 55 ans de scène au CCI ce dimanche

Le mythique groupe malgache Mahaleo s'apprête à célébrer ses 55 ans de carrière en 2027. En guise de lancement de cette grande célébration, un concert exceptionnel est prévu ce dimanche 1er mars à l'Amphithéâtre du CCI Ivato. L'événement est organisé par Louvto Company, avec le soutien d'Airtel Madagascar, partenaire officiel de cette initiative culturelle.

Anne Catherine Tchokonté, directrice générale de cette société de télécommunications, a souligné l'importance de cette collaboration : « Soutenir Mahaleo, c'est soutenir une grande valeur artistique et une part essentielle de l'identité malgache. Nous ne nous limitons pas à connecter des réseaux ; nous connectons des histoires, des talents et des héritages », a-t-elle affirmé.

Né à Antsirabe dans les années 1970, Mahaleo a en effet marqué l'histoire contemporaine de Madagascar par son style unique, mêlant rythmes traditionnels et sonorités modernes. Ses chansons engagées abordent des thèmes universels tels que l'amour, l'amitié, la justice sociale ou l'éducation, devenant au fil des décennies une véritable voix du peuple.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce concert réunira les membres du groupe ainsi que leurs descendants, témoignant de la transmission d'un héritage musical vivant. Plus qu'un spectacle, il s'annonce comme une célébration de la solidarité à la malgache, ou « fihavanana », et de la mémoire collective, confirmant que Mahaleo reste une source d'inspiration intemporelle pour toutes les générations.

Les titres les plus marquants du répertoire de Mahaleo seront interprétés durant ce concert à venir, offrant aux spectateurs un voyage musical à travers l'histoire contemporaine de Madagascar. Particularité de ce rendez-vous : les descendants des membres de Mahaleo ont pris part à la sélection des chansons.

Connaissant intimement le répertoire de leurs parents, ils ont choisi des morceaux parfois oubliés, enrichissant ainsi la programmation et révélant des pépites rarement entendues. Ce grand moment musical débutera à 15 heures.