Madagascar: Faratsiho - Un présumé dahalo abattu lors d'une tentative d'intrusion nocturne

Une tentative présumée de vol de bovidés a viré au drame dans le district de Faratsiho. Un individu présenté comme un dahalo a été mortellement atteint par balle, tandis que trois de ses supposés complices ont réussi à prendre la fuite.

Les faits se sont produits dans la nuit du 22 au 23 février 2026, vers 1 heure du matin, à Belamosina, fokontany d'Ambohimanjaka, commune rurale de Vinaninony. Selon les informations émanant du Poste avancé de la Gendarmerie de Faravohitra, relevant de la brigade territoriale de Faratsiho, quatre individus auraient tenté de s'introduire discrètement dans un enclos à zébus.

Ils auraient également déposé un « ody gasy » (fonoka) à l'extérieur de l'habitation du propriétaire. Alerté par des mouvements suspects observés depuis son domicile, le propriétaire des lieux a immédiatement contacté les militaires des patrouilles de sécurisation rurale déjà déployés dans la commune. À leur arrivée sur les lieux, les quatre suspects auraient été surpris sur place.

À la vue des forces de l'ordre, ils auraient pris la fuite. C'est au cours de cette poursuite qu'un des individus a été atteint par balle et est décédé sur le coup, selon les explications officielles. Les trois autres ont réussi à s'échapper.

L'individu décédé, âgé de 58 ans, était connu sous le surnom de « Zisita ». Résidant à Morafeno, fokontany d'Ambohimanjaka, dans la commune rurale de Vinaninony, il était, selon les informations communiquées par la Gendarmerie, déjà impliqué dans une affaire de vol de porc en 2024, pour laquelle il avait été incarcéré.

Les autorités administratives et judiciaires ont été informées des faits, notamment le député élu à Faratsiho, le chef de district ainsi que le parquet près le Tribunal de première instance d'Antsirabe.

Les responsables sanitaires ont procédé aux constatations d'usage avant la remise de la dépouille à la famille. Une enquête est ouverte et confiée au Poste avancé de la Gendarmerie de Faravohitra afin d'élucider les circonstances exactes des faits et de retrouver les trois individus en fuite.