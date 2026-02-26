Gambie: Manjang a refusé de faire ses déclarations à Mile Two, selon le témoignage de la police

L'inspecteur Ismalie J. Sowe du commissariat de Kairaba, natif de Brikama et le deuxième témoin de l'accusation dans le procès en cours contre le présumé tristement célèbre jungler Sanna Manjang, a témoigné que Manjang a refusé de soumettre sa déclaration volontaire ainsi que sa mise en garde lors de la visite d'un panel d'investigation à la prison de Mile Two.

Selon le témoin, il avait été chargé de recueillir la déclaration volontaire et la mise en garde de l'accusé. Mais ce dernier a déclaré qu'il ne parlerait qu'en présence de son avocat.

Lors de sa déposition, le témoin a déclaré: « Mon supérieur, l'inspecteur en chef Demba Bah, m'avait ordonné de me joindre à un panel d'investigation qui enquêtait sur les meurtres présumés de Kajali Jammeh et de Samba Wurry Bah par l'accusé. »

Il a insisté qu'il avait été ordonné de recueillir la déclaration volontaire et la mise en garde de l'accusé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le 17 Janvier, j'avais pris part à un panel d'investigation dirigé par le témoin Ensa Keita qui devait visiter une scène de crime à Kanilai, où l'accusé aurait commis ces meurtres. »

« A notre arrivée à Kanilai, nous nous sommes rendus au jardin où le témoin Ensa Keita a identifié un bâtiment qui avait servi de centre de détention à cette époque-là, » a-t-il déclaré. L'inspecteur Sowe a témoigné que l'accusé a tué Kajali Jammeh à l'aide d'un couteau, après avoir poignardé Samba Wurry avec un couteau.

L'avocat de l'accusation, Maître Dugan, a demandé à l'inspecteur Sowe ce qu'il avait remarqué au cours de leur visite au centre de détention. L'inspecteur Sowe a répondu : « J'ai remarqué qu'il y avait un salon et deux chambres dans le bâtiment, et le temoin Ensa Keita a identifié l'une des chambres dans laquelle il avait été détenu à cette époque. » Il a confirmé que suite à leur visite, des photos du site ont été prises par le responsable des casiers judiciaires.

Maître Dugan a une fois de plus demandé à l'inspecteur Sowe comment il s'y était pris pour tenter d'obtenir la déclaration volontaire et la mise en garde de l'accusé. Le témoin a révélé: « J'ai invité une personne impartiale et je me suis présenté à lui. Dans la même veine, j'ai présenté l'accusé au témoin et je lui ai ensuite lu la formulation de mise en garde. Cependant, l'accusé a déclaré qu'il ne ferait aucune déclaration en l'absence de son avocat. L'accuse a également déclaré qu'il ne signerait aucun document même en présence d'un témoin impartial. »

Concernant la déclaration volontaire, le témoin a déclaré que l'accusé a une fois de plus refusé d'apposer sa signature sur un document en l'absence de son avocat.

A ce point-là, la déclaration volontaire et la mise en garde ont été présentées au témoin. Le témoin a reconnu ces documents. L'avocat de l'Etat a ensuite demandé que ces documents soient admis comme pièces à conviction. La défense n'ayant aucune objection, les documents ont été libellés et admis comme pièces à conviction par le juge principal Jobarteh.

Contre-Interrogatoire

Lors du contre-interrogatoire, il a été demandé au témoin s'ils s'étaient rendus avec l'accusé à Kanilai. L'inspecteur Sowe a répondu que le panel d'investigation s'était rendu à Kanilai sans l'accusé.

« Et il est également vrai, ce dont vous êtes informé et n'avait jamais révélé a la Cour, que vous n'avez jamais invité l'accusé à Kanilai lors de votre visite, » a insisté l'avocat de la défense. En réponse, le témoin a déclaré: «Il se pourrait que je n'en sois pas informé car je ne suis pas la personne qui aurait dû se charger de cette invitation. Je ne sais pas qui aurait dû s'en charger. Je ne suis pas informé sur la procédure à suivre.»

Maître Jobe a poursuivi: « Est-il également vrai que tous les membres du panel d'investigation s'étaient rendus à Kanilai ? » L'inspecteur Sowe a rejeté cette assertion. Il a ajouté que ce ne sont pas tous les membres du panel d'investigation qui se sont rendus à Kanilai.

« Avez-vous découvert des occupants dans le bâtiment que vous avez appelé un centre de détention ?, » a demandé Maître Jobe. En réponse, l'inspecteur Sowe a déclaré que le bâtiment était occupé par des soldats.

Maître Jobe a continué à harceler l'inspecteur Sowe de questions: « Etes-vous informé qu'une salle de garde n'est nullement un centre de détention ? » L'inspecteur Sowe a rétorqué que d'après le témoin Ensa Keita, le bâtiment avait servi de centre de détention.

« Je vous informe que la salle de garde dont vous parlez n'a jamais servi de centre de détention, » a insisté Maître Jobe. L'inspecteur Sowe a maintenu que le bâtiment avait en effet servi de centre de détention.

« Je vous informe que le bâtiment dont vous parlez a toujours servi de salle de garde depuis 2006 ou même bien avant, » a attesté Maître Jobe. En réponse, l'inspecteur Sowe a insisté que le bâtiment avait servi de centre de détention.

Maître Jobe a ensuite demandé: « Est-il également vrai que tout au long de cette enquête, vous n'avez visité que deux endroits : Mile Two et Kanilai ? » L'inspecteur Sowe a confirmé que Kanilai et Mile Two sont les deux seuls sites qu'il a visités dans le cadre de ses activités avec le panel d'investigation.

« Est-il également vrai que vous n'avez jamais identifié un corps comme étant celui de Kajali Jammeh ou de Samba Wurry ? » Le témoin a répondu par l'affirmative.

L'affaire a été ajournée au Mardi 10 Mars, à 12 heures.

Les tests de carburant effectués jusqu'à présent au Sénégal ; les députés assaillent le directeur général de l'Administration de Régulation des Services Publics de la Gambie (PURA) de questions