Gabon: ONU - Au pays - Fatou Aminata Lo reçue au cabinet de Louise Pierrette Mvono

La Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies au Gabon, Fatou Aminata Lo, a été reçue en audience par Louise Pierrette Mvono, Ministre de la Planification et de la Prospective, dans le cadre d'une visite de prise de contact.

La Coordonnatrice Résidente a salué la qualité de la collaboration entre le Système des Nations Unies et le Ministère de la Planification et de la Prospective, notamment dans le cadre de l'élaboration du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD 2026-2030) et le déroulement de l'opération du Recensement Général de la Population et des Logements (RGPL). Elle a félicité la Ministre pour les avancées réalisées vers un PNCD aligné sur les Objectifs de développement durable (ODD).

Elle a également rappelé l'esprit de la Réforme des Nations Unies et le rôle du Coordonnateur Résident, chargé d'assurer une action plus cohérente, transparente et redevable des entités onusiennes, pleinement alignée sur les priorités nationales.

Les échanges ont également porté sur les prochaines étapes du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable (UNSDCF 2023-2027), qui entre dans son avant dernière année de mise en oeuvre, marquée par l'évaluation finale et l'initiation du processus d'élaboration du prochain Plan-cadre.

Enfin, madame la Coordonnatrice Résidente a réaffirmé la disponibilité du Système des Nations Unies à accompagner le Ministère dans la mobilisation de ressources pour le financement et la mise en oeuvre du PNCD, y compris à travers des mécanismes de financements innovants, l'appui à la coordination des partenaires techniques et financiers, et le renforcement des capacités statistiques.

Le rôle de la Coordonnatrice résidente

Conformément à la Résolution 72/279 adoptée le 31 mai 2018 par l'Assemblée générale des Nations Unies, les Coordonnateurs et Coordonnatrices résidents sont les plus hauts représentants du système des Nations Unies pour le développement au niveau national. Ils ont la responsabilité de diriger les équipes-pays et d'assurer la redevabilité du système des Nations Unies sur le terrain.

Madame LO coordonne les activités opérationnelles des Nations Unies pour le développement mises en oeuvre par les différentes agences, fonds et programmes des Nations Unies au Gabon. Son rôle est de rassembler les différentes entités onusiennes afin d'améliorer la cohérence et l'efficacité de leur action en faveur du développement du Gabon pour des impacts renforcés en appui aux priorités de développement du Gabon.