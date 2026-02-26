Contrairement à d'autres localités du Sénégal où des réseaux de falsification d'actes d'état civil ont été démantelés, la commune de Linguère se distingue par l'absence de tels scandales. Ici, l'histoire des « faux extraits » n'a aucun fondement : les documents délivrés par l'état civil reposent sur des procédures rigoureuses, garantissant leur authenticité.

Il est important de rappeler que toutes les communes ne sont pas confrontées aux mêmes difficultés en matière d'état civil. Cependant, les services administratifs veillent à la fiabilité des actes délivrés, ce qui en fait un exemple de bonne gestion à ne pas confondre avec les cas de fraude observés ailleurs, selon Pape Magatte Lecor, officier d'état civil à la mairie de Linguère.

En effet, cette version évoquée par l'officier d'état civil met l'accent sur le contraste et valorise Linguère comme un modèle de bonne gouvernance. Notre interlocuteur précise que sa commune n'a jamais connu un tel fléau.

« Je tiens à être clair : à Linguère, l'histoire des « faux extraits » n'existe pas dans notre commune. Nos services d'état civil respectent scrupuleusement les procédures et chaque document transcrit est authentique. Nous travaillons avec rigueur pour que les citoyens aient confiance en leurs actes administratifs. Dans cette commune du Djoloff, la fraude documentaire n'est pas une réalité. Nous restons fermes dans la surveillance et la sauvegarde afin que cette situation ne se produise pas dans cette contrée. »

L'officier d'état civil informe qu'un Mauritanien, dont les parents vivent en République de Mauritanie, a voulu obtenir la nationalité sénégalaise. Mais les services administratifs de l'état civil ont refusé de lui délivrer un extrait. Ils lui ont signifié qu'il n'est pas né au Sénégal. M. Lecor ajoute que la commune de Linguère et les autres communes du département n'ont jamais engendré une telle situation.

Il conclut que leur municipalité travaille dans la transparence. Il souhaite que beaucoup de mairies copient le modèle de Linguère. Il énumère les différents actes -- mariage, décès, naissance -- et souligne qu'aucun n'a jamais fait l'objet de fraude ou de falsification.