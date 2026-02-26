Sénégal: Réformes électorales - Une délégation de la DGE, conduite par Souleymane Teliko, en mission à Kinshasa

Dans le cadre de la mise en oeuvre des réformes issues du Dialogue national sur le système politique (28 mai-4 juin 2025), une délégation de la Direction générale des élections (Dge), conduite par Souleymane Teliko, par ailleurs directeur du Centre de formation judiciaire du Sénégal (Cfj), a effectué, mecredi, une mission de benchmarking à Kinshasa pour s'inspirer des meilleures pratiques en matière de gouvernance électorale.

Selon un communiqué de la Division de la communication et des relations publiques de la DGE, daté du 23 février 2026, cette initiative vise à « mieux appliquer les accords obtenus lors du Dialogue national relatif à l'amélioration constante de la gestion du processus électoral ».

À Kinshasa, la délégation sénégalaise a visité le Centre électoral Bosolo de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) de la République démocratique du Congo, relate profondeur.net. Cette visite a permis aux responsables de la DGE de s'imprégner des mécanismes de transparence et de gestion des opérations électorales en vigueur en Rdc.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l'issue de la visite du centre, la délégation s'est rendue dans les entrepôts de la Ceci, où sont stockés les matériels électoraux. Les visiteurs ont ainsi découvert les conditions de conservation des équipements ainsi que l'organisation logistique mise en place pour assurer le déploiement du matériel à travers le territoire national.

Ils ont également bénéficié d'un aperçu général du dispositif logistique électoral, portant notamment sur la planification des opérations, la gestion des entrepôts et la coordination des activités sur l'ensemble du pays.

Cette étape fait suite à une séance de travail tenue la veille avec le président de la Ceni congolaise, Denis Kadima Kazadi, et d'autres responsables de l'institution, consacrée à la présentation du cadre légal et organisationnel des élections en Rdc.

Ces missions à l'étranger s'inscrivent dans la perspective des réformes majeures envisagées par le Sénégal. Par arrêté n° 025556 du 21 juillet 2025, un comité de rédaction des avant-projets de textes et décrets d'application a été institué pour matérialiser les conclusions du Dialogue national et des Assises de la justice.

Après réception du rapport général de fin de mission du comité ad hoc et l'annonce de la production normative par le président de la République lors de son adresse à la Nation du 31 décembre 2025, la Dge a accéléré ses démarches en explorant des expériences africaines pertinentes.

Parmi les réformes majeures envisagées figurent la création d'une Cour constitutionnelle, l'instauration d'une Commission électorale nationale indépendante, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature et du Code électoral, la modernisation de la Justice, l'institution d'un juge des libertés et le rééquilibrage des pouvoirs entre l'Exécutif, le Législatif et le Judiciaire.

Lors de l'ouverture du Dialogue national, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, s'était engagé à mettre en oeuvre tous les consensus retenus par les parties prenantes.

Avec ces missions de terrain, la Dge entend ainsi doter le Sénégal d'un processus électoral modernisé et renforcé, en tirant parti des pratiques éprouvées à l'échelle africaine.