Congo-Brazzaville: Départements du Pool et du Djoué-Léfini - Les cadres prônent la paix et la stabilité

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a présidé le 25 février au Palais du Parlement la réunion du cadre de concertation pour la paix et la stabilité dans les départements du Pool et du Djoué-Léfini. Les échanges ont principalement porté sur l'action humanitaire et l'agenda politique dans ces deux départements.

Les cadres des départements du Pool et du Djoué-Léfini ont annoncé, au cours de leur premier rassemblement, le lancement imminent d'une vaste action humanitaire menée à l'endroit de la population déplacée des districts de Mindouli et de Kindamba, suite à la récente crise. Cette action s'étendra, dans les prochains jours, aux districts de Vinza et de Mayama.

L'autre point abordé lors de cette rencontre a porté sur l'actualité politique liée à la campagne présidentielle. Le cadre de concertation a officiellement annoncé l'arrivée à Kinkala, le 3 mars, du président de la République, candidat à sa propre succession, accompagné de son épouse.

Le couple présidentiel fera l'honneur à la population du Pool où il passera la nuit avant le grand meeting prévu le lendemain. « Nous appelons à une mobilisation massive pour réserver un accueil délirant au candidat », a invité le porte-parole de cette structure, Hellot Matson Mampouya, insistant sur l'importance de ce meeting.