Congo-Brazzaville: Formation - Des élèves outillés contre le désordre informationnel

La structure Fact check Congo et l'organisation Journalisme et éthique Congo ont animé, le 24 février à Manianga, une session de sensibilisation au profit de quatre-vingt-neuf élèves de terminale de l'école Élites de Mam's, afin de les armer face aux pièges du numérique.

Dans le cadre d'une campagne menée dans différentes localités ddu Congo, le formateur Chris Atongui Ndinga a exposé les rouages du « désordre informationnel ». Cette initiative, soutenue par Stop Désinfo via Stop lokuta, vise à instaurer une véritable éducation aux médias et à l'information (ÉMI) en milieu scolaire.

Durant la formation, il était question de faire comprendre pour mieux filtrer la vraie information, une manière de permettre aux élèves de naviguer avec prudence sur les réseaux sociaux. Les participants ont decouvert les notions de désinformation, de mésinformation et de malinformation.

L'ÉMI, un rempart contre les "Fake news"

Face à l'explosion des plateformes numériques et des théories du complot, l'accent a été mis sur la responsabilité du consommateur. « Les élèves doivent acquérir des compétences nécessaires pour vérifier l'information avant de la relayer », a martelé l'exposant.

Pour de nombreux lycéens, cette séance a été une révélation leur permettant de passer d'une consommation passive à une attitude critique face aux flux provenant de la radio, de la télévision et, surtout, des réseaux sociaux.