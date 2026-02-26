Congo-Brazzaville: Formation - Des élèves outillés contre le désordre informationnel

26 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

La structure Fact check Congo et l'organisation Journalisme et éthique Congo ont animé, le 24 février à Manianga, une session de sensibilisation au profit de quatre-vingt-neuf élèves de terminale de l'école Élites de Mam's, afin de les armer face aux pièges du numérique.

Dans le cadre d'une campagne menée dans différentes localités ddu Congo, le formateur Chris Atongui Ndinga a exposé les rouages du « désordre informationnel ». Cette initiative, soutenue par Stop Désinfo via Stop lokuta, vise à instaurer une véritable éducation aux médias et à l'information (ÉMI) en milieu scolaire.

Durant la formation, il était question de faire comprendre pour mieux filtrer la vraie information, une manière de permettre aux élèves de naviguer avec prudence sur les réseaux sociaux. Les participants ont decouvert les notions de désinformation, de mésinformation et de malinformation.

L'ÉMI, un rempart contre les "Fake news"

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à l'explosion des plateformes numériques et des théories du complot, l'accent a été mis sur la responsabilité du consommateur. « Les élèves doivent acquérir des compétences nécessaires pour vérifier l'information avant de la relayer », a martelé l'exposant.

Pour de nombreux lycéens, cette séance a été une révélation leur permettant de passer d'une consommation passive à une attitude critique face aux flux provenant de la radio, de la télévision et, surtout, des réseaux sociaux.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.