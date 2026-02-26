Afrique de l'Ouest: Mali/UE - Bruxelles esquisse une « Nouvelle approche » pour le Sahel

Le représentant spécial de l'Union européenne (UE) pour le Sahel, João Gomes Cravinho, a présenté, le 24 février dernier à Bamako, au Mali, les contours d'une « Nouvelle approche » destinée à revitaliser les relations entre Bruxelles et les pays sahéliens.

En visite officielle au Mali, l'émissaire européen a été reçu en audience par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Il était accompagné de la cheffe de la délégation de l'UE au Mali.

Cette rencontre s'inscrivait dans une dynamique de reprise du dialogue entre Bamako et ses partenaires européens, dans un contexte régional marqué par des recompositions diplomatiques.

Selon João Gomes Cravinho, les vingt-sept États membres de l'UE ont décidé d'insuffler un nouvel élan à leurs relations avec le Sahel. « Nous souhaitons collaborer avec les autorités sur des questions de sécurité humaine, de lutte contre le terrorisme et de résilience socio-économique », a-t-il déclaré, soulignant la volonté d'inscrire la coopération dans un cadre renouvelé et pragmatique.

Le diplomate a également assuré que les trois principes directeurs de l'action publique définis par les autorités maliennes seraient respectés. L'UE entend ainsi accompagner le pays à travers des instruments alignés sur la vision

« Mali kura ɲꞓtaasira ka bꞓn san 2063 ma », feuille de route stratégique de long terme adoptée par Bamako. De son côté, le Premier ministre, Abdoulaye Maïga, s'est félicité de cette visite, rappelant que la proximité géographique entre l'Afrique et l'Europe impose un dialogue constant. «

À partir de Gibraltar, il n'y a que 15 kilomètres entre nos deux continents. Nous pouvons ne pas être d'accord sur chaque point, mais nous pouvons toujours travailler dans une bonne entente », a-t-il affirmé.

Le chef du gouvernement malien a réitéré la position officielle de son pays : ouverture à tous les partenaires, à condition que soient respectés la souveraineté nationale, les orientations stratégiques et les intérêts fondamentaux du peuple malien.

Il a invité, par ailleurs, le représentant spécial de l'UE à porter la voix du Mali auprès de certains pays européens, afin de mieux faire comprendre que le pays mène avant tout « une bataille pour la dignité humaine ».

Nommé en novembre 2024, João Gomes Cravinho poursuit une série de consultations régionales pour présenter cette nouvelle orientation stratégique. Si aucune annonce financière concrète n'a été faite à l'issue de la rencontre, celle-ci marque néanmoins une étape symbolique dans la reprise des échanges directs entre Bamako et Bruxelles, sur fond de défis sécuritaires, économiques et humanitaires persistants au Sahel.